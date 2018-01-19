Митрополит Лука: Запорожье - прифронтовая область, не раскачивайте ситуацию

Николай Лаврентьев, РИА Новость Украина, Запорожье

Рождественские святки для духовенства и мирян Запорожской епархии УПЦ выдались не самыми радостными. Скандал вокруг священника Евгения Молчанова, который руководствуясь канонами Церкви, отказался отпевать крещенного в "Киевском патриархате" ребенка, вызвал бурю негодования национал-радикалов и провластных СМИ.

Одним из тех, кто в эти сложные дни не побоялся взять на себя удар и выполнить роль своеобразного громоотвода стал Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко).

В интервью РИА Новости Украина руководитель епархии рассказал о главных бенефициарах конфликта в Запорожье, роли радикалов и о том куда может привести ситуация, если в ней вовремя не поставить точку.

Святки выдались для УПЦ по всей стране настоящим испытанием. Как провела эти дни Запорожская епархия, которая невольно оказалась в эпицентре грандиозного скандала?

— В штатном режиме — каждый день служили, старались делать добрые дела, дети ездили в военный госпиталь поздравлять с Рождеством воинов АТО. Конечно, возникший скандал не мог не оказать своего влияния. Но каждый верующий человек в эти непростые дни мог только лишь усилить свои молитвы. Естественно, доводилось видеть раздраженных людей. Но они не ходят в церковь, поэтому так или иначе будут недовольны. Поверьте, не было бы этого случая, подвернулся бы другой. Люди говорят, что «Бог у них в душе», но если это так, почему вы поливаете грязью ближнего и готовы убить его за то, что он думает иначе.

В связи с известными событиями усиливали ли вы меры безопасности духовенства и прихожан?

— Настороженность была, но у меня нет никаких охранных служб, кроме тех, которые охраняют недвижимое имущество Церкви. Господь защитит — если будет на то воля Божья, то никакие меры не защитят. У президента США Джона Кенеди были десятки телохранителей, но его это не уберегло.

Тем не менее, организовывает ли епархия защиту священника, который отказавшись отпевать ребенка, крещеного в «Киевском патриархате», попал в немилость радикалам?

— Не скрою — когда все это случилось, я попросил отца Евгения, чтобы он постарался воздержаться от общественной деятельности, лишний раз не давал интервью в СМИ. Он — женатый человек, есть семья, дети… Думаю, лишние проблемы священнику не нужны.

Усматриваете ли некий духовный смысл в том, что трагедия и ее последствия разыгрались аккурат в Рождественские святки?

— Однозначно. Накануне Нового года я читал поучение известного подвижника Паисия Святогорца, который рассказывал о том, почему накануне больших праздников часто происходят разлады, настроения, скандалы. По его словам, в это время душа готовится ко встрече с Богом, и дьявол, видя это, хочет отнять радость этой встречи. То же самое произошло и в недавней ситуации, когда все готовились к Рождеству.

С мирской точки зрения, кому было выгодно раскрутить маховик скандала вокруг Церкви?

— За ответом далеко ходить не нужно. 27 декабря произошел обмен военнопленными на Донбассе, люди вернулись домой, а УПЦ приняла в этом активное участие. Не секрет, что в Украине многие политики заинтересованы в продолжении войны. Именно им и выгодно теперь раскручивать церковный скандал, который тянется уже две недели. Могу сказать, что только один онлайн-ресурс за два дня написал больше шестнадцати новостей по этому поводу. Людям, которым не нужна единая Украина выгодно расшатать ситуацию в стране. Между тем, именно УПЦ остается той институцией, которая действует и на Донбассе, и в Крыму, еще как-то нас объединяет, делая нас гражданами одной страны.

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Вас не удивляет, как живо к скандалу подключились действующие в Украине неканонические церкви — "Киевский патриархат", греко-католики?

— Люди пытаются сделать себе рекламу, пропиарить себя на беде, рассказать, какие они добрые и хорошие. Но ведь похожие случаи происходят и у них, только СМИ не трубит об этом на каждом шагу. На Львовщине семья не платила "подушную подать", священник отказался отпевать человека. В Полтаве в "Киевском патриархате" был обеденный перерыв и они чуть ли не выбросили на улицу гроб с покойным. Об этих и других случаях вы по телевизору не увидите. Сейчас противники УПЦ прикрываясь любовью к ближнему, своими действиями показывают обратное. Тот кто говорит о любви не будет спокойно смотреть, как его прихожане избивают людей, захватывают храмы. Разве это проявление Христовой заповеди? Все эти приемы направлены на колеблющихся в вере людей. Но увидев все это, такой человек не пойдет ни в одну, ни во вторую церковь — он просто раз и навсегда отвернется Бога…

Куда может привести сложившаяся ситуация, если не погасить ее еще в зародыше?

— Сейчас нужно сделать все, чтобы снизить градус напряжения. Мы встречались с губернатором области, и он попросил не делать никаких резких движений. Нужно понимать, что Запорожье — это прифронтовая область, любое раскачивание здесь приведет к эффекту карточного домика, рассыпется все. Поэтому мы постоянно обращаемся к пастве, священникам, хотим, чтобы люди понимали ситуацию. Война выгодна не политикам, а дьяволу — все, что мы наблюдаем это следствие духовной деградации.

После смены власти в стране УПЦ переживает не самые благоприятные для себя времена. Как думаете, предстоящий год для церкви будет еще более трудным?

— В общечеловеческом плане, конечно, будет непростым — будут разгораться предвыборные страсти, а Церковь будут пытаться втянуть на ту или иную сторону. Нынешним деятелям нужен идеологический рупор в лице священнослужителей. Но если бы политики знали мировую историю, они бы не затевали всю эту шумиху. Церковь пытался уничтожить и Нерон, другие римские императоры, которые тысячами убивали христиан. После Петра Первого управление Церковью осуществляли светские люди, обер-прокуроры. Это уже не говоря о бесчинствах советской власти. И где все они? Теперь их вспоминают только как гонителей церкви. В духовном плане — это будет год благости Божьей, Господь никогда не оставляет своих чад, о чем свидетельствует вся история церкви.

Сталкиваясь с откровенными провокациями радикалов, как должны вести себя миряне. Занять позицию непротивления злу насилием или все же активно отстаивать церковь?

— Прочитать молитву "Да воскреснет Бог…", перекрестить этих людей и идти своей дорогой. Никаких ответов и реакций, ни тем более драк, не должно быть — все нужно положить на волю Божью. Дьявол больше всего боится духовного и своим же оружием пытается посеять злобу, ненависть, раздражение. Верующие люди должны побить это любовью, которая все побеждает.

Не будет ли это предательством Церкви и ее интересов?

— Когда Христос родился, его родители были вынуждены бежать с младенцем в Египет. Неужели Господь не мог призвать небесные воинства для своей защиты? Если будет нужно, Бог выведет, даст нам силы и мудрости. Во всем должна быть любовь и мудрость.