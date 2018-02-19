Ахед Тамими - символ 330 палестинских детей, заключенных в тюрьмы Израиля

РИА Новости Украина

Юная девушка Ахед Тамими стала символом палестинского противостояния. Яркий образ ее сопротивления израильским солдатам, ее арест и судебный процесс показали миру малоизвестную реальность – несовершеннолетних, заключенных в тюрьмы военными судами Израиля.

Ахед Тамими исполнилось 17 лет 31 января, день рождения она провела за решеткой. В середине декабря израильские силы вошли ранним утром в ее дом в селе Наби Салех Западного берега реки Иордан и арестовали ее. Невооруженная Ахед отбивалась руками и ногами от двух солдат оккупационной армии.

Это был не первый раз, когда эта девочка противостояла израильским военным. Видеоролики ее протестов распространились в интернете и СМИ. Ахед является членом семьи Тамими, известной своей активной деятельностью против оккупации и за пределами Наби Салеха.

Все больше детей за решеткой

По данным организации Addameer по юридической поддержке палестинских заключенных, в израильских тюрьмах находятся 330 детей и подростков. При этом существует тенденция к увеличению количества несовершеннолетних заключенных.

Давуд Юсеф (Dawoud Yusef), координатор защиты Addameer, объяснил Sputnik Mundo, что за последние три года число палестинских заключенных в израильских тюрьмах несколько уменьшилось. Но в то же время, число детей за решёткой значительно увеличилось: в 2014 году их было 156, а по состоянию на декабрь 2017 года их число увеличилось более чем в два раза. Согласно подсчетам, каждый день израильские военнослужащие арестовывают 17 несовершеннолетних, однако не все они попадают в тюрьму.

"Таким образом, на самом деле, [израильские силы] меняют взрослых заключенных на несовершеннолетних. Такова тенденция последних лет", — сказал Юсеф.

Большинство арестованы за то, что бросали камни или участвовали в протестах. Но с октября 2015 года, когда произошла эскалация напряженности конфликта, "заметно увеличилось число несовершеннолетних, которых судили и осуждали за подстрекательство, в частности, через Интернет".

"Многие сообщения в Facebook классифицируются как подстрекательство, и молодые люди находятся в заключении за это", — добавил член Addameer.

По словам посла Палестины в Уругвае Валида Абдель-Рахима (Walid Abdel-Rahim), Тамими является "символом сопротивления" того поколения, которое выросло на фоне уничтожения общин из-за израильской оккупации и ночных обысков в домах на Западном берегу, в Восточном Иерусалиме и секторе Газа.

"Преподаватели проводят занятия рядом с обломками. Это выражение стойкости палестинского народа. Мы всегда были образованными и воспитанными людьми во всех отношениях. Палестинские дети, такие как Тамими, — это поколение, которое видит милитаристское сионистское насилие, убийства семей на их глазах", — сказал чиновник.

По словам дипломата, несмотря на попытки запугать мирных протестующих тюремными заключениями, "это новое поколение не испугается" и не откажется отстаивать свое право жить на тех землях, которые Израиль оккупировал со времен шестидневной войны в 1967 году, когда он взял под контроль Западный берег. С тех пор он проводил политику строительства еврейских поселений и контролировал палестинское население, что Абдель-Рахим считает "апартеидом".

Спорная судебная система

Ключевой проблемой является судебный процесс, которому подвергаются палестинцы на оккупированных территориях. Там "правит военное право, а не гражданское", — отметил Рубен Элиас (Ruben Elías), член уругвайской Комиссии по поддержке палестинского народа.

"Оккупационные войска, так называемые силы обороны [Израиля], используют эту систему для ареста любого лица. Ахед не единственная арестованная несовершеннолетняя, и эта система применяется не только к молодежи, но к старшим", — добавил он.

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Давуд Юсеф из Addameer объяснил, что на Западном берегу правовая система Палестинской национальной администрации действует в районе А, установленном соглашениями в Осло II. Но на этой территории военные суды разбирают все взаимодействия с израильскими властями.

"Система военных судов была создана оккупацией в 1967 году. Закон этой системы представляет собой набор приказов, составленный и подписанный командующими района Западного берега. Законы, по которым судят людей, являются полностью произвольными интерпретациями израильских военных, кроме того, военные судьи и прокуроры являются солдатами", — отметил юридический консультант.

Эти органы "управляют всем процессом с момента ареста и имеют полномочия принимать решения в случаях, представленных им военной прокуратурой". Согласно Юсефу, хотя в обычном суде "любые доказательства, полученные под давлением или без совета адвоката, недопустимы", в этих случаях происходит обратное.

"Всё это приводит к тому, что уровень вынесений обвинительных приговоров составляет 99,7%, что говорит о том, что суды не соответствуют стандартам справедливого судебного разбирательства", — сказал он.

В случае детей в возрасте до 16 лет, до 2009 года, их судили те же учреждения, что и взрослых. Военный приказ, направленный "в теории на улучшение условий" процесса для детей и подростков, установил некоторые порядки, такие как предоставление адвоката обвиняемому (в судах для взрослых не "на 100% гарантирована" юридическая консультация) и "некоторый опыт работы с детьми" у судей.

"Больше суды по делам несовершеннолетних не включают никакого дополнительного уровня защиты детей", — сказал член Addameer.

Организация обнаруживала случаи пыток, угроз насилия, избиений, использования цепей и вынуждения находиться в неудобных положениях во время допроса.

В тюрьмах им дается "минимально необходимая" пища и такие же условия. Они могут брать только уроки арабского языка и математики, но ни один официальный орган не дает им квалифицированного учителя для этого.

Почему Ахед Тамими стала "верхушкой айсберга"?

Клан Тамими – это "выдающаяся семья, активно участвующая в мирном сопротивлении и распространении информации" о ситуации, в которой находятся палестинцы. Юсеф заметил, что любой, кто связан с палестинским делом, знает членов этой семьи.

Каждую пятницу Тамими возглавляют протесты в Наби Салехе. В этой деревне Западного берега усилилась напряженность. Рядом находится Халамиш, еврейское поселение, для которого весной 2009 года был конфискован источник, традиционно использовавшийся палестинцами для потребления и сельского хозяйства, которое они развивали на земле, присвоенной израильтянами.

Сегодня жители деревни имеют ограниченный доступ к этому ресурсу, в то время как поселенцы могут открывать свои краны 24 часа в сутки. Сопротивление Тамими рассказало международному сообществу не только об этой конкретной ситуации, но и о жизни на всех оккупированных территориях.

По его словам, Ахед – "героическая и мужественная" как на "линии фронта протестов", так и на форумах за пределами Палестины.

Но есть еще более спорный вопрос: "Она фотогенична, её внешность близка Западу, где существует предубеждение по отношению к палестинцам. Она не просто девушка, которая бросает камни и ассоциируется с такими проблемами, как терроризм. Ахед разрушает западное восприятие образа палестинца своими голубыми глазами и светлыми волосами", — сказал Юсеф.

С одной стороны, этот факт является "положительным в том смысле, что Запад может взглянуть на неё и понять, что палестинские дети — это дети", но у него есть негативная сторона, обличающая предубеждения, существующие в обществе.

Исходя из этого, израильские власти в течение двух лет проводили секретное расследование по подозрению в том, что семья Ахед Тамими "не настоящая, а созданная в пропагандистских целях", как сказал Майкл Орен (Michael Oren), бывший посол Израиля в США, по данным газеты Haaretz.

Орен признал, что эта гипотеза могла быть "теорией заговора", но отметил, что расследование по этой линии не дало результатов. При этом он придерживается мнения о том, что распространение информации о протесте Ахед Тамими является "вооруженной" стратегией, которую он назвал "Палливудом".

Изначально назначенный на 31 января (день рождения Ахед) судебный процесс по ее делу был отложен дважды, следующий запланирован на 13 февраля. Решение об этом было принято защитой для лучшего обоснования аргументов в пользу подзащитной, поскольку военный прокурор не поделился доказательствами с адвокатом девушки в соответствии с правилами.