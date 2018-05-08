Форт Боярд пошел войной на фаст-фуд

РИА Новости Украина

Мэр города Долю-д’Олерон (Dolus-d’Oléron), расположенного на острове у атлантического побережья Франции, отказался подписывать разрешение на строительство Макдональдса на территории своего муниципалитета.

Открытие фастфуда прямо противоречит программе "экологического перехода", с которой Грегори Жандр (Grégory Gendre) избирался четыре года назад. Вместо Макдональдса Жандр решил создать для местной молодежи "зону устойчивого питания": на участке в 4 га расположится "лаборатория под открытым небом", где будут реализовываться самые передовые идеи об экологическом потреблении. Альтернатива посиделкам за гамбургерами — совместная работа на экспериментальном огороде. Название проекта отсылает к американскому "конкуренту" – Макдол (Macdol). Sputnik публикует интервью с мэром Долю-д’Олерон.

"Цель Макдола – показать, что сегодня возможно развивать проекты вокруг еды совместно со всеми игроками сектора и создавать экономические модели, которые будет устойчивыми".

Грегори Жандр напоминает, насколько важно принимать во внимание долгосрочные последствия принимаемых сегодня решений: "Микро- и макроэкономический анализ, а также углеродный след такой модели, как Макдональдс, то есть структуры, которой владеют инвестиционные фонды и которая пользуется налоговыми льготами в Люксембурге, показывают, что такая модель не является устойчивой.

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Их цель – делать деньги. Если люди считают, что это хорошо, тем лучше. Но меня избрали не за тем, чтобы люди делали деньги, не заботясь о том месте, где они открываются".

Движение "за Макдональдс", насчитывающее немногим более 2 тысяч членов на Фейсбуке, требует открытия ресторана. Выдвигаемый ими аргумент – Макдональдс будет открыт в зоне экономической деятельности Жарри (Jarrie), что должно дать последней новый импульс. Кроме того, открытие ресторана позволит создать около 40 постоянных и 30 временных рабочих мест. Наконец, активисты движения указывают на то, что из-за отказа мэра подписать разрешение на строительство, муниципалитет вынужден выплачивать 300 евро штрафа за каждый день просрочки, ведь в сентябре 2017 года административный суд Пуатье (Poitiers) признал незаконным отказ мэра выдать разрешение на строительство Макдональдса в городе Долю-д’Олерон.

"Проблема с этими активистами в том, что чем дальше, чем больше количество создаваемых постоянных и временных рабочих мест. В начале говорили о 20 постоянных и 10 временных рабочих мест. Теперь это превратилось в 30 и 40 рабочих мест соответственно", - говорит мэр города. "Зато не было проведено никакого экосистемного анализа с целью выявить, сколько рабочих мест потеряют местные предприятия общественного питания в связи со строительством ресторана. В отличие от Макдола здесь не ставится цель способствовать развитию данной территории. Сельхозпроизводители и рестораторы, организующие свою работу по годичному плану и ориентирующие на сезонные продукты, предлагают рабочие места, имеющие другую структуру".

Мэр указывает на важность его "зоны устойчивого питания": "Макдол создаст место для молодежи, где будет WiFi, где можно будет встречаться с друзьями, где можно будет обучиться кулинарным профессиям, где можно попробовать качественные сезонные продукты, которые вырастают на земле, а не в искусственно созданных условиях".

Макдол или Макдональдс? Жителям города Долю-д’Олерон придется, возможно, выбирать. В середине июля дело об открытии Макдональдса на территории города будет рассмотрено административным апелляционным судом Бордо (Bordeaux).