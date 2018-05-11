План по "деоккупации Донбасса": Аваков определился

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

В четверг, 10 мая, министр внутренних дел Арсен Аваков провел совещание, на котором заявил о начале работы над планом по "деоккупации Донбасса", которому "будут аплодировать все".

По словам министра, план будет готов уже к лету.

"Он будет охватывать две части: подготовительную и практическую. Основная цель плана — освобождение временно оккупированных территорий, восстановление конституционного строя Украины, защита прав и свобод наших граждан", — сообщил глава МВД.

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Советник министра Иван Варченко заверил, что в документе будут учтены "все вызовы и угрозы на временно оккупированных территориях".

Впрочем, последнее решение останется за обществом. По мнению главы МВД, необходимо будет еще провести общественные слушания.

"Мелкие шаги" Авакова

"Тактика мелких шагов, которым аплодируют все" — так в апреле 2018 года, перед поездкой в США, без лишней скромности Аваков назвал свой план по Донбассу.

6 апреля во время встречи с делегацией Американского совета по внешней политике (AFPC) Аваков заявил, что подразделения МВД готовятся к "деоккупации Донбасса". По его словам, рассматривается несколько вариантов развития сценария на востоке Украины.

"Мы понимаем, что освобождение территории Донбасса и восстановление контроля над восточной границей будет полицейской операцией с привлечением миротворческих сил, а не военной. Силы МВД — полиция и гвардия — готовятся к этому варианту", — подчеркнул тогда министр.

Уже по возвращению, 16 апреля 2018 года, в интервью "Украинской правде" Аваков более подробно рассказал о своем плане.

По его мнению, невозможно реинтегрировать сразу всю территорию ОРДЛО, поэтому нужно это делать пошагово с помощью миротворцев.

"План такой: заходят миротворцы и встают на границе условного города Горловка или сельского Новоазовского района. Границу с оккупированной территорией сразу берут под контроль и "голубые каски", и украинские пограничники. Внутрь этой вернувшейся в Украину территории заходят органы украинской юстиции и проводят выборы по нашему закону", — рассказывал Аваков.

Местные выборы и переходная администрация

Вторым пунктом плана есть, собственно, местные выборы. На них абсолютно "неважно, кто победит". Туда, как добавил министр, должна прийти центральная власть с украинскими полицейскими силами.

"Я глубоко убежден, что на местных выборах там в большинстве случаев выберут кого-то с откровенно проимперскими взглядами. Но, в стратегической перспективе, это не так и важно", — считает министр и добавляет, что после этого шага главное — сформировать переходную администрацию.

Проверка жителей

Следующим пунктом плана идет проверка паспортов жителей.

"Степень проверки людей с оккупированных территорий должна быть специальная, чтобы мы не выдавали кому попало украинские паспорта, а только украинским гражданам", — говорил министр.

Министр уверен, что без украинской власти на Донбассе люди живут без света, воды, горячей воды, без школ, больниц и документов.

"Дальше что происходит? Дальше начинается восстановление инфраструктуры и повышение качества жизни людей, которые находились в оккупации. Пришли, восстановили подачу воды, горячей воды, электроэнергии, восстановили нормальную школу, начинаем выдавать нормальные украинские паспорта", — заявлял министр.

Законы об амнистии и о коллаборантах

В плане также предлагается принятие двух законов — "Об амнистии" и "О коллаборантах".

"Закон "Об амнистии" должен касаться абсолютно всех, кроме тех, у кого на руках кровь, кто убивал наших солдат, участвовал в репрессиях против мирного населения. На них амнистия не распространяется, они в глазах нашего государства – преступники и должны понести законное наказание", — утверждал Аваков.

Кроме ополченцев, выявлять будут и "коллаборантов", определяя статус каждого жителя региона.

"..нужно определить статус каждого человека. Официально установить, что он такой же гражданин Украины, как и все остальные. Он или жертва, которых большинство, или участник, но не критический. Или все же заслуживает меры порицания", — подчеркивал Аваков.

Восстановление Донбасса

Следующим пунктом "плана Авакова" идет "выделение крупных средств на восстановление Донбасса для того, чтобы обеспечить его развитие "опережающими темпами". По замыслу министра они должны идти из госбюджета и от международных доноров. При этом два важных нюанса. Во-первых, от России денег Украина брать не будет. Во-вторых, деньги эти будет распределять и осваивать не местная власть, избранная на местных выборах, а некий представитель Киева".

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Мнение

План Авакова по Донбассу вызвал бурные обсуждения среди экспертов. Одни с возмущением говорили, что это не в компетенции министра МВД, и советовали ему заняться борьбой с преступностью. Между тем, другие считают, что так Аваков попросту начал свою предвыборную кампанию.

Политолог Александр Антонюк считает, что сегодня обществу не хватает информированности и понимания того, что происходит на Донбассе.

Эксперт разделяет идею главы МВД привлечь общественность к обсуждению плана по Донбассу. Но, по его мнению, в военных делах должна быть четкая иерархия и стратегия.

"Очевидно, что в позиции Арсена Авакова есть рациональное зерно, что общественность, то есть я бы скорее расширил, граждане Украины должны четко понимать логику и последовательность. Но давайте четко различать. Если мы говорим о деоккупации, это мы говорим о том, чтобы убрать оттуда боевиков. Реинтеграционный процесс — это процесс гуманитарный, социальный и эволюционный", — заявил политолог в эфире Голоса Столицы.

При этом Антонюк напомнил, что официально АТО уже закончилось, а значит теперь подразделения Авакова в подчинении Объединенных сил.

"…там уже есть Сергей Наев, который уже будет контролировать эти процессы. И поэтому все же в военных делах должна быть четкая иерархия, четкая стратегия", — заключил политолог.

По материалам из открытых источников интернет