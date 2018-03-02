Волкер в The National Interest: как нам достичь мира в Украине

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Тимур Громов, РИА Новости Украина

"Администрация Трампа стремится принять активные меры в вопросе Минских соглашений 2014 года, рассчитывая положить конец военному конфликту в Украине. Чтобы достигнуть этой цели, Вашингтон хочет добиться выполнения соглашений, предлагая поэтапный подход, который позволил бы миротворцам Организации Объединенных Наций патрулировать Донбасс, в то время как Киев проведет ряд реформ для решения проблем местного населения", — пишет Дейв Маджумдар в статье для The National Interest.

"Мы предложили, чтобы миротворческие силы ООН зашли на территорию страны(…) и создали безопасное пространство на период времени, когда можно будет провести местные выборы, после чего региону будет предоставлена амнистия и присвоен особый статус, — заявил Курт Волкер, специальный представитель США по переговорам на Украине, во время встречи за ланчем в Центре национальных интересов 26 февраля. — По окончании этого процесса территория будет возвращена Украине".

Волкер сказал, что доволен позицией Соединенных Штатов по этому предложению, но подчеркнул, что до сих пор было мало ощутимых результатов. "Мы занимаемся этим около семи месяцев, и я должен сказать, что я очень доволен позицией США, но не доволен результатами, потому что никаких результатов нет", — сказал спецпредставитель США. Волкер подчеркнул, что происходящее в Украине является вовсе не замороженным конфликтом, скорее, можно сказать, что борьба продолжается. Киев теряет по одному военному примерно раз в три дня, отметил он.

Основная проблема состоит в том, что Москва скептически относится к Вашингтону и его намерениям, как признает Волкер, особенно в отношении смягчения санкций. Однако Администрация Трампа надеется предложить России смягчение режима санкций, связанных непосредственно с Минскими соглашениями. "Россия очень скептически отнесется к ослаблению американских санкций", — напомнил спецпредставитель США.

"Более того, у России нет никакой явной выгоды, если она решит покинуть территорию Украины — отменены будут лишь некоторые санкции, в то время как Украина продолжит движение в сторону Запада. А Соединенные Штаты, в свою очередь, не желают исключать вероятность будущего членства Украины в НАТО. Волкер заявил, что Вашингтон не может оказывать давление в этих вопросах на суверенные государства", — говорится в статье.

"Таким образом, неясно, какой подход может избрать Москва после переизбрания президента России Владимира Путина. Но никаких действий со стороны России не предвидится до тех пор, пока не пройдут выборы. Существуют признаки того, что Москва может пойти на обострение конфликта, а не на его деэскалацию, отметил президент Центра национальных интересов Дмитрий К. Саймс. В России есть влиятельные фигуры, которые вовсе не настроены идти на уступки Западу, предпочитая двигаться в совершенно ином направлении", — продолжает автор публикации.

На вопрос о том, возможна ли тотальная российская эскалация, Волкер сказал, что не считает, что у Кремля есть военный потенциал для начала полномасштабного вторжения в Украину. "Перспектива расширения конфликта обойдется России слишком дорого, даже если мы говорим об асимметричной войне, — говорит Волкер. — Я просто не представляю себе этого. Украина оказалась гораздо более выносливой страной, чем кто-либо мог ожидать".

Цели США

"Волкер считает, что Соединенные Штаты могут достичь своих целей путем переговоров, в которых у Вашингтона есть две главные цели. Во-первых, Вашингтон рассчитывает восстановить суверенитет и территориальную целостность Украины. Во-вторых, он хочет обеспечить безопасность и защиту всех граждан Украины независимо от их этнической принадлежности, гражданства и вероисповедания", — говорится в статье.

Чтобы достичь своих политических целей, Соединенные Штаты уточнили язык, которым они пользуются в разговоре о конфликте в Украине. Вместо того чтобы косвенно говорить об этом конфликте без упоминания Кремля, Вашингтон теперь прямо называет территории, находящиеся под контролем сепаратистов, оккупированными Россией, говорит Волкер.

"Кроме того, Соединенные Штаты работают со своими партнерами из Европейского Союза над вопросом ужесточения режима санкций против России. Волкер сказал, что Соединенные Штаты работали с Европой, чтобы скоординировать эти санкции и иметь самое непосредственное влияние на Москву и ближайшее окружение Кремля. Более того, администрация Трампа одобрила продажу летального оружия Украине, чего не произошло при администрации Обамы", — напомнил автор публикации.

Но изменения в политике не будут столь резки, как многие ожидают, говорит Волкер. "Есть то, что я расцениваю как искусственное разграничение между летальной и нелетальной военной техникой, — говорит спецпредставитель США. — Приведу пример: РЛС контрбатарейной борьбы, предоставленная администрацией Обамы, позволяет вам определить, откуда ведется минометный огонь, и лучше целиться, атакуя и убивая тех (кто бы это ни был), кто стреляет в вас, что значительно все упрощает. Эта нелетальная противотанковая ракета, которая находится в коробке и не используется, пока на вас не наступает танк, летальна. И то, и другое — это совершенно очевидное оборонительное оружие".

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Причина изменения политики со стороны США заключается в том, чтобы продемонстрировать Москве, что она не осуществит дальнейших территориальных завоеваний на Украине без значительных затрат, говорится в статье. "Россия не завоюет больше никаких территорий на Украине, — сказал Волкер. — Все останутся на своих местах".

Наступило время заключить соглашение

"Это означает, что Россия попадет в тупик из-за затрат, связанных с оккупацией Донбасского региона, а дополнительные расходы при этом возникнут из-за ужесточения американских и европейских санкций", — продолжает автор публикации. "И непонятно, ради чего все это, — говорит Волкер. — Потому что, на мой взгляд, Россия своими действиями хотела добиться смены киевского правительства или восстановления пророссийских настроений в Украине".

"Однако при вторжении сил, получающих поддержку со стороны России, некоторые регионы Украины стали как никогда более сплоченными, а националистические идеи получили здесь самое широкое распространение за всю историю, отмечает Волкер. В самом деле, украинская молодежь, не жившая ни при Российской империи, ни при Советском Союзе, особенно враждебно и подозрительно относится к России", — говорится в статье.

"Эти психологические перемены на Украине очень важны, они оказались гораздо глубже, чем Россия могла предполагать", — говорит Волкер.

"Таким образом, у России, с точки зрения Волкера, нет никакой выгоды в конфликте в Украине — сплошные побочные расходы. Он считает, что Россия надеется выйти из бесплодного, на его взгляд, конфликта в Украине. Ключевыми шагами для Вашингтона в таком случае будет уговорить украинское правительство предоставить особый статус русскоязычным территориям Донбасса, разместив при этом здесь миротворцев ООН, которые возьмут контроль над регионом в период его реинтеграции в состав страны. Взамен на это Россия получит некоторое смягчение санкций за предпринятые действия", — пишет автор публикации.

Если учесть, что ослабление санкций будет относительно небольшим, по словам Волкера, оно будет ценным, так как это территория, где можно достигнуть соглашения между США и Россией. "Это может быть территория нашего соглашения, — говорит Волкер. — Будет приятно, если у нас появятся и положительные сдвиги в этом деле".