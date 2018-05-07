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    В мире

    Автомобиль въехал в ресторан в США - СМИ

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    По информации СМИ, инцидент произошел в городе Мамаронек в штате Нью-Йорк около 20.00 по местному времени в ресторане Enzo's Restaurant, в результате несколько человек пострадали.
    Пострадавшие в США. Архивное фото
    Associated Press John Bazemore

    КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. Автомобиль въехал в фасад ресторана в городе Мамаронек в штате Нью-Йорк вечером в воскресенье, несколько человек пострадали, трое из них — серьезно, сообщает издание Mamaroneck Daily Voice.

    Наезд на пешеходов в Торонто. Видео
    Facebook chastime
    Смертельный наезд на пешеходов в Торонто. Кадры с места ЧП

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    Инцидент произошел около 20.00 по местному времени в ресторане Enzo's Restaurant.

    На место происшествия прибыли несколько машин скорой помощи, пострадавших доставили в больницы.

    Ранее сообщалось, что минивэн наехал на пешеходов в Торонто, в результате 16 человек пострадали, 10 погибли. Личность водителя установлена, это 25-летний Алек Минассян, ранее не состоявший на учете полиции. Мотивы его действий остаются неизвестными.

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