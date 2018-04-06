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    Драка в одесском McDonald's: посетители кидались стульями

    (обновлено: )25110
    В центре Одессы на Дерибасовской произошла массовая драка посетителей ресторана быстрого питания. На летней площадке дерущиеся пустили в ход подручные предметы, в том числе и мебель.
    Видео DJD Production

    КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. В Одессе на улице Дерибасовской произошла массовая драка в ресторане быстрого питания McDonald's.

    Удар головой. На видео попала драка сотрудника McDonald’s с посетителем. Видео
    SWNS TV/Youtube
    Удар головой. На видео попала драка сотрудника McDonald’s с посетителем

    Очевидцы происшествия сообщают, что потасовка вспыхнула на летней площадке заведения.

    В какой-то момент дерущиеся начали бросать друг в друг металлические стулья и другие предметы.

    После драки ее зачинщики скрылись. Видео инцидента было опубликовано в Youtube.

    Ранее в Киеве неизвестные избили двух полицейских в туалете McDonald’s, который расположен на Майдане Незалежности в центре столицы.

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