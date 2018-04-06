Драка в одесском McDonald's: посетители кидались стульями

Видео DJD Production
КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. В Одессе на улице Дерибасовской произошла массовая драка в ресторане быстрого питания McDonald's.
Очевидцы происшествия сообщают, что потасовка вспыхнула на летней площадке заведения.
В какой-то момент дерущиеся начали бросать друг в друг металлические стулья и другие предметы.
После драки ее зачинщики скрылись. Видео инцидента было опубликовано в Youtube.
Ранее в Киеве неизвестные избили двух полицейских в туалете McDonald’s, который расположен на Майдане Незалежности в центре столицы.