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    В Одессе избили женщину, следившую за цветами на Куликовом поле - СМИ

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    Годовщина трагедии 2 мая в Одессе: никто не наказан (99)

    (обновлено: )35529
    По данным СМИ, двое мужчин подошли к женщине, которая следит за траурными цветами и лампадками на Куликовом поле в Одессе, оскорбили ее, после чего один из них нанес сильный удар в лицо.
    Годовщина трагедии 2 мая в Одессе, 2018 год
    Думская.net

    КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. Неизвестные напали на активистку движения "Куликово поле" в Одессе, у женщины трещина в челюсти, гематомы, а также разорвана губа, пишет местное издание Таймер со ссылкой на знакомых пострадавшей.

    Нападение произошло, когда женщина возвращалась домой.

    Памятные мероприятия по случаю четвертой годовщины событий в Одессе 2 мая 2014 г.
    УНИАН
    Трагедия 2 мая в Одессе навсегда изменила каждого...

    "К ней подошли двое мужчин, которые стали ее оскорблять, а потом один из них нанес одесситке сильный удар в лицо", — говорится в сообщении.

    Издание отмечает, что пострадавшая следит у Дома профсоюзов за траурными цветами, лампадками и баннерами с портретами тех, кто погиб 2 мая 2014 года на Куликовом поле.

    Фото травмы, которое не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим 18 лет, беременным женщинам и людям с расстройствами психики, доступно по ссылке.

    В Одессе 2 мая прошли траурные мероприятия, посвященные четвертой годовщине трагедии в Доме профсоюзов. Горожане и гости Одессы несли цветы к местам, где погибли 48 человек.

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