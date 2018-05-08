В Одессе избили женщину, следившую за цветами на Куликовом поле - СМИ

КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. Неизвестные напали на активистку движения "Куликово поле" в Одессе, у женщины трещина в челюсти, гематомы, а также разорвана губа, пишет местное издание Таймер со ссылкой на знакомых пострадавшей.

Нападение произошло, когда женщина возвращалась домой.

"К ней подошли двое мужчин, которые стали ее оскорблять, а потом один из них нанес одесситке сильный удар в лицо", — говорится в сообщении.

Издание отмечает, что пострадавшая следит у Дома профсоюзов за траурными цветами, лампадками и баннерами с портретами тех, кто погиб 2 мая 2014 года на Куликовом поле.

Фото травмы, которое не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим 18 лет, беременным женщинам и людям с расстройствами психики, доступно по ссылке.

В Одессе 2 мая прошли траурные мероприятия, посвященные четвертой годовщине трагедии в Доме профсоюзов. Горожане и гости Одессы несли цветы к местам, где погибли 48 человек.