Одесская трагедия: родственники жертв выступают против эксгумации тел

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Родственники погибших 2 мая 2014 года в одесском Доме профсоюзов выступают против эксгумации тел.

Люди вышли на акцию протеста под здание областной прокуратуры, сообщает "Думская".

Близкие умерших рассказывают, что уже назначена дата извлечения тел из земли — 14 мая. Останки должны отправить в Киевское городское бюро судебно-медицинской экспертизы для повторного исследования. Между тем своего согласия родственники на это не давали и с 2017 года пишут заявления во все возможные инстанции, но в соответствующие инстанции пишут заявления, но их там не рассматривают.

"Допустим, меня устраивает та экспертиза, которая была проведена. Я не хочу ворошить это все… Еще ни один человек не был признан виновным! Ни один", — говорит родственница погибшего Оксана Гнатенко.

Напомним, днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками Евромайдана — с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана".

Жертвами трагедии с обеих сторон в тот день стали 48 человек, шесть — в районе Греческой площади и торгового центра "Афина" (из них двое умерли в больницах), 42 — на Куликовом поле и в Доме профсоюзов (трое скончались в больницах). Шесть человек скончались от огнестрельных ранений, десять выпали из окон горящего здания и разбились, 32 погибли от ожогов и в результате отравления угарным газом. Более 250 человек пострадали.

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Международные организации неоднократно указывали Киеву на отсутствие прогресса в расследовании одесской трагедии и требуют от украинских властей наказания виновных за смерть людей. Между тем судебный процесс по делу затягивается и следствие за четыре года фактически ничего не сделало для выяснения всех обстоятельств трагедии.