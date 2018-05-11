В одесском роддоме погиб замглавврача, упав в шахту лифта

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Заместитель главного врача по техническим вопросам Евгений Бянов упал в шахту лифта в роддоме №5 на улице Маршала Говорова в Одессе, от полученных травм он скончался.

Несчастный случай произошел утром в пятницу, пишет Думская.

Сотрудники учреждения сообщили местному изданию, что в роддоме сломался лифт, и 50-летний Бянов решил устранить неисправность своими силами.

"В роддоме неожиданно сломался лифт. Лифтер повесила табличку о неисправности и вызвала сервисную службу. Завхоз, когда пришел на работу, увидел табличку и, предварительно переговорив с лифтером (то есть о вызове ремонтников он знал), решил устранить неисправность самостоятельно. Во время ремонта мужчина сорвался и упал в шахту лифта с высоты 4,5 м", — говорится в сообщении.

Создается комиссия, которую возглавит сотрудник Главного управления Гоструда в Одесской области.

Ранее на проспекте Победы в Киеве во время свидания в недостроенном доме 19-летняя девушка упала с 25 этажа. Спасти ее не удалось.