наверх
12.05.201812:16
Курсы валют НБУ
  • USD26.19- 0.03
  • EUR31.11- 0.01
Рубрики
Ещё
    Видео

    В Одессе поджог элитного авто привел к пожару в жилом комплексе

    (обновлено: )13211
    Одесские пожарные ликвидируют возгорание в подземном паркинге многоэтажного жилого комплекса, где, по последним данным, был подожжен элитный внедорожник.
    Видео USI Online

    В Одессе 12 мая произошел пожар в жилом комплексе на углу улиц Зоопарковой и Говорова. Очаг возгорания находился в подземном паркинге, дым быстро распространился по двору и подъездам здания.

    По данным Украинской службы информации, в паркинге подожгли внедорожник Range Rover, что привело к началу пожара. Очевидцы выкладывают видео, как дымом затягивает даже верхние этажи многоэтажного дома.

    Из-за угрозы для жизни людей пожарные провели эвакуацию обитателей дома. По состоянию на 11.30 субботы проводится интенсивное тушение огня в паркинге.

    Фото pushkinska.net
    Пожар в жилом комплексе в Одессе

    Напомним, в марте в Дарницком районе Киева произошел сильный пожар на подземном паркинге дома по улице Чавдар. Тогда огонь повредил пять автомобилей, некоторые из них были полностью уничтожены пламенем.

    Смотрите также: Гонения на цыган в Украине. Во Львове люди в масках сожгли табор

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Руслана показала своих питомцев и дом
    Евровидение-2018. Как покажет себя Украина
    Руслан Бортник
    Атака на "Интер" из-за концерта ко Дню Победы
    Руслан Бортник о праздновании 9 мая в Украине
    День Победы: без красного знамени и без памяти
    Отравление детей в Черкассах, 8 мая 2018
    Массовое отравление школьников в Черкассах