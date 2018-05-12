В Одессе поджог элитного авто привел к пожару в жилом комплексе

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В Одессе 12 мая произошел пожар в жилом комплексе на углу улиц Зоопарковой и Говорова. Очаг возгорания находился в подземном паркинге, дым быстро распространился по двору и подъездам здания.

По данным Украинской службы информации, в паркинге подожгли внедорожник Range Rover, что привело к началу пожара. Очевидцы выкладывают видео, как дымом затягивает даже верхние этажи многоэтажного дома.

Из-за угрозы для жизни людей пожарные провели эвакуацию обитателей дома. По состоянию на 11.30 субботы проводится интенсивное тушение огня в паркинге.

Фото pushkinska.net Пожар в жилом комплексе в Одессе

Напомним, в марте в Дарницком районе Киева произошел сильный пожар на подземном паркинге дома по улице Чавдар. Тогда огонь повредил пять автомобилей, некоторые из них были полностью уничтожены пламенем.

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