В Одессе контейнеровоз въехал в микроавтобус и протаранил стену

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Контейнеровоз днем в пятницу столкнулся с микроавтобусом, после чего протаранил стену дома в Одессе, один человек пострадал, пишет Думская.

ДТП произошло на улице Дальницкой.

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По данным пресс-службы патрульной полиции, примерно в 14:00 водитель контейнеровоза DAF выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом Mercedes, после чего въехал в каменную стену строения.

Думская.net На месте ДТП в Одессе

Водитель грузовика доставлен в медицинское учреждение.

Напомним, 4 мая грузовик протаранил более десяти автомобилей в Днепре, один человек погиб и трое получили травмы. Предварительно установлено, что у грузовика DAF отказали тормоза и он въехал на стоянку возле супермаркета.