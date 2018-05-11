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    Происшествия

    В Одессе контейнеровоз въехал в микроавтобус и протаранил стену

    (обновлено: )3610
    Авария произошла в 14.00 на улице Дальницкой в Одессе. Под данным патрульной полиции, водитель контейнеровоза DAF выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом Mercedes, после чего въехал в каменную стену строения.
    На месте ДТП в Одессе
    Думская.net

    КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Контейнеровоз днем в пятницу столкнулся с микроавтобусом, после чего протаранил стену дома в Одессе, один человек пострадал, пишет Думская.

    ДТП произошло на улице Дальницкой.

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    По данным пресс-службы патрульной полиции, примерно в 14:00 водитель контейнеровоза DAF выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом Mercedes, после чего въехал в каменную стену строения.

    Думская.net
    На месте ДТП в Одессе

    Водитель грузовика доставлен в медицинское учреждение.

    Напомним, 4 мая грузовик протаранил более десяти автомобилей в Днепре, один человек погиб и трое получили травмы. Предварительно установлено, что у грузовика DAF отказали тормоза и он въехал на стоянку возле супермаркета.

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