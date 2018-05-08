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    В Николаевской области произошло смертельное ДТП, 7 пострадавших

    (обновлено: )28710
    В результате лобового столкновения легковых автомобилей Hyundai Elantra и JAC S2 пострадали семь человек (двое из которых граждане Турции), в том числе один ребенок, - говорится в сообщении на сайте ГСЧС.
    В Николаевской области произошло смертельное ДТП
    ГУНП в Николаевской области

    КИЕВ, 8 мая — РИА Новости. Семь человек, среди которых граждане Турции, пострадали в ДТП на юге Украины, впоследствии один из пострадавших скончался в больнице, сообщила во вторник Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

    Авария произошла во вторник ночью на трассе Одесса — Мелитополь — Новоазовск в Николаевской области. На место выезжали спасатели.

    "В результате лобового столкновения легковых автомобилей Hyundai Elantra и JAC S2 пострадали семь человек (двое из которых граждане Турции), в том числе один ребенок", — говорится в сообщении на сайте Госслужбы.

    ГУНП в Николаевской области
    В Николаевской области произошло смертельное ДТП

    По данным ведомства, водитель Hyundai Elantra оказался заблокированным в машине, спасатели его деблокировали и передали врачам. Всех пострадавших госпитализировали. Однако, как сообщили в ведомстве, позже стало известно, что водитель, которого достали спасатели, скончался в больнице.

    "Сейчас водитель и 12-летний ребенок, которые находились в автомобиле JAC S2, находятся в тяжелом состоянии", — говорится в сообщении.

    Напомним, ранее пассажирский автобус, который перевозил группу украинских туристов, попал в аварию на территории Румынии. 

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