В Николаевской области произошло смертельное ДТП, 7 пострадавших

ГУНП в Николаевской области

КИЕВ, 8 мая — РИА Новости. Семь человек, среди которых граждане Турции, пострадали в ДТП на юге Украины, впоследствии один из пострадавших скончался в больнице, сообщила во вторник Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Авария произошла во вторник ночью на трассе Одесса — Мелитополь — Новоазовск в Николаевской области. На место выезжали спасатели.

"В результате лобового столкновения легковых автомобилей Hyundai Elantra и JAC S2 пострадали семь человек (двое из которых граждане Турции), в том числе один ребенок", — говорится в сообщении на сайте Госслужбы.

ГУНП в Николаевской области В Николаевской области произошло смертельное ДТП

По данным ведомства, водитель Hyundai Elantra оказался заблокированным в машине, спасатели его деблокировали и передали врачам. Всех пострадавших госпитализировали. Однако, как сообщили в ведомстве, позже стало известно, что водитель, которого достали спасатели, скончался в больнице.

"Сейчас водитель и 12-летний ребенок, которые находились в автомобиле JAC S2, находятся в тяжелом состоянии", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее пассажирский автобус, который перевозил группу украинских туристов, попал в аварию на территории Румынии.

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