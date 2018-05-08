В Николаевской области произошло смертельное ДТП, 7 пострадавших

КИЕВ, 8 мая — РИА Новости. Семь человек, среди которых граждане Турции, пострадали в ДТП на юге Украины, впоследствии один из пострадавших скончался в больнице, сообщила во вторник Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.
Авария произошла во вторник ночью на трассе Одесса — Мелитополь — Новоазовск в Николаевской области. На место выезжали спасатели.
"В результате лобового столкновения легковых автомобилей Hyundai Elantra и JAC S2 пострадали семь человек (двое из которых граждане Турции), в том числе один ребенок", — говорится в сообщении на сайте Госслужбы.
По данным ведомства, водитель Hyundai Elantra оказался заблокированным в машине, спасатели его деблокировали и передали врачам. Всех пострадавших госпитализировали. Однако, как сообщили в ведомстве, позже стало известно, что водитель, которого достали спасатели, скончался в больнице.
"Сейчас водитель и 12-летний ребенок, которые находились в автомобиле JAC S2, находятся в тяжелом состоянии", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее пассажирский автобус, который перевозил группу украинских туристов, попал в аварию на территории Румынии.
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