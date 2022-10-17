Украинские СМИ сообщают о взрывах в Одессе, где объявлена воздушная тревога

Украинское издание "Страна.ua" сообщило о взрывах в Одессе, где была объявлена воздушная тревога.

"Пишут о взрывах в Одессе, где была объявлена тревога", — говорится в сообщении издания в его Telegram-канале.

Издание также публикует фото столба дыма.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить неделю назад, 10 октября, — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".

Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.

Путин сообщил 14 октября, что Минобороны России нанесло удары не сразу по всем объектам на территории Украины, а затем стало постепенно "добирать".