В Одессе женщина нашла человеческий череп, когда гуляла в парке с ребенком

КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. В Одессе женщина нашла человеческий череп, когда гуляла с ребенком в Преображенском парке.

Недалеко от главной аллеи лежал фрагмент человеческого черепа.

В ГУНП пока не прокомментировали находку, а в патрульной полиции отметили, что их по этому поводу никто на место не вызывал, сообщает "Думская".

dumskaya.net Череп, найденный одесситкой

По информации портала, с 1790 по 1930 год на этом месте было Старое (Первое) городское кладбище, где было захоронено около 200 тысяч человек, включая первостроителей и первых жителей Одессы. Так что человеческие останки в этом месте находят регулярно.

Ранее сообщалось, что пассажиры на платформе станции метро "Кловская" в Киеве обнаружили труп мужчины.