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    Общество

    В Одессе женщина нашла человеческий череп, когда гуляла в парке с ребенком

    (обновлено: )148
    По информации одесских СМИ, одесситка обнаружила страшную находку, когда гуляла в Преображенском парке с ребенком.
    Череп, найденный одесситкой
    dumskaya.net

    КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. В Одессе женщина нашла человеческий череп, когда гуляла с ребенком в Преображенском парке.

    Недалеко от главной аллеи лежал фрагмент человеческого черепа.

    В ГУНП пока не прокомментировали находку, а в патрульной полиции отметили, что их по этому поводу никто на место не вызывал, сообщает "Думская".

    dumskaya.net
    Череп, найденный одесситкой

    По информации портала, с 1790 по 1930 год на этом месте было Старое (Первое) городское кладбище, где было захоронено около 200 тысяч человек, включая первостроителей и первых жителей Одессы. Так что человеческие останки в этом месте находят регулярно.

    Ранее сообщалось, что пассажиры на платформе станции метро "Кловская" в Киеве обнаружили труп мужчины.

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