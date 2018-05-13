В центре Одессы автомобиль протаранил кафе

В Одессе на Базарной улице автомобиль въехал в летнюю площадку кафе, сообщает местное издание "Думская".

Как сообщают очевидцы, в субботу днем подвыпивший мужчина, который до этого отдыхал в этом заведении, попросил вместо него сесть за руль жену, но та не справилась с управлением.

"Хорошо посидев в кафе, хорошо выпивший муж ничего лучше не нашел, чем посадить свою жену вообще без опыта вождения за руль. А что тут такого — на автомате, что там уметь ездить, все под контролем, тем более суббота — машин мало", — написал свидетель происшествия Ярослав Килимник на своей странице в Facebook.

На место выезжала патрульная полиция. В результате происшествия никто не пострадал.

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