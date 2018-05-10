наверх
10.05.201814:19
Курсы валют НБУ
  • USD26.22- 0.07
  • EUR31.12- 0.17
Рубрики
Ещё
    Общество

    В Одессе полицейского отстранили после комментария о Евромайдане в соцсетях

    Тема:

    Расследование убийств на Майдане. Дело Бубенчика (123)

    (обновлено: )22705
    Вызвавший скандал комментарий полицейский оставил к посту о планах канадских врачей делать пластические операции участникам Евромайдана в Одессе.
    Патрульная полиция Одессы
    Facebook Артема Шевченко

    КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Сотрудник Киевского райотдела полиции Одессы отстранен от службы на время служебного расследования, начатого после того, как он резко отозвался об активистах Евромайдана в Facebook, сообщил "Таймер" со ссылкой на советника главы областного управления полиции Руслана Форостяка.

    Читайте также: Тренд дня: "День Победы прошел с триумфом"

    Вызвавший скандал комментарий полицейский оставил к посту о планах канадских врачей делать пластические операции участникам Евромайдана в Одессе.

    "Ну и правильно, чтобы не узнали и по морде не дали", — прокомментировал инициативу полицейский.    

    Комментарий, безусловно, вызвал бурю возмущения у активистов, которые сообщили на полицейского начальству. 

    Теперь правоохранителя будет проверять служба внутренней безопасности, а на время проверки он отстранен от занимаемой должности.  

    Таймер
    Комментарий полицейского
     Ранее сообщалось, что депутат Верховной Рады от фракции "Народный фронт" Сергей Высоцкий предложил принять закон о введении в Украине уголовной ответственности за негативные высказывания политиков о Евромайдане.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Шествие ко Дню Победы в Одессе 9 мая 2018 года
    День Победы: без красного знамени и без памяти
    Нацкорпус пикетирует телеканал "Интер"
    Атака на "Интер" из-за концерта ко Дню Победы
    Больница, где находятся отравившиеся в Черкассах дети
    Массовое отравление школьников в Черкассах
    Украинский исполнитель Melovin на Евровидении в Лиссабоне
    Евровидение-2018. Как покажет себя Украина