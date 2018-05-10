В Одессе полицейского отстранили после комментария о Евромайдане в соцсетях

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Сотрудник Киевского райотдела полиции Одессы отстранен от службы на время служебного расследования, начатого после того, как он резко отозвался об активистах Евромайдана в Facebook, сообщил "Таймер" со ссылкой на советника главы областного управления полиции Руслана Форостяка.

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Вызвавший скандал комментарий полицейский оставил к посту о планах канадских врачей делать пластические операции участникам Евромайдана в Одессе.

"Ну и правильно, чтобы не узнали и по морде не дали", — прокомментировал инициативу полицейский.

Комментарий, безусловно, вызвал бурю возмущения у активистов, которые сообщили на полицейского начальству.

Теперь правоохранителя будет проверять служба внутренней безопасности, а на время проверки он отстранен от занимаемой должности.

Таймер Комментарий полицейского