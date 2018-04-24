Признался, но невиновен? Суд над активистом Майдана Бубенчиком

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Во вторник, в 9:00 Печерский райсуд Киева начал рассмотрение дела об избрании меры пресечения активисту Майдана Ивану Бубенчику.

Cледователи департамента спецрасследований ГПУ под руководством Сергея Горбатюка подозревают Бубенчика в убийстве двух сотрудников "Беркут", а также в незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. По версии следствия, около с 7 до 8:00 утра 20 февраля 2014 на Майдане он совершил 3 прицельных выстрела из охотничьего карабина "Сайга М3" (7,62x39).

Читайте также: Убийца милиционеров Бубенчик: кто он?

Бубенчика пытались арестовать, но под давлением общества и народных депутатов прокуратура отозвала подозрение против активиста.

Сам Бубенчик не скрывает, что стрелял в беркутовцев. В фильме "Перелом" – первом из цикла расследований "По следам революции", – Бубенчик заявил, что 20 февраля 2014 года стрелял в силовиков из консерватории. По словам активиста, таким образом, он надеялся заставить правоохранителей отступить с площади.

Скандальное задержание

Напомним, 3 апреля Бубенчика задержали на пункте пропуска "Шегини", когда он следовал в Польшу.

По словам Горбатюка, Бубенчик сначала проходил по делу расстрелов майдановцев как свидетель. Но он игнорировал вызовы, и прокуратура обратилась в суд с ходатайством применить к нему принудительную доставку.

Однако за задержанием Бубенчика последовало возмущение сторонников Евромайдана и активистов, которые заявили, что это откровенное нарушение закона об амнистии участникам акций протеста.

В Раде даже блокировали трибуну из-за дела Бубенчика. Нардепы требовали от Генпрокурора Юрия Луценко объяснить действия прокуроров. На защиту Бубенчика встал не только спикер Рады Андрей Парубий, но и ряд народных депутатов. В том числе Владимир Парасюк выразил желание взять его на поруки.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Заседание суда по избранию меры пресечения активисту Майдана Ивану Бубенчику, которого подозревают в убийстве двух "беркутовцев" в феврале 2014 года

Прокуратура передумала

Спустя сутки после задержания Бубенчика в его защиту выступил и сам генпрокурор Юрий Луценко. Он назвал неправильной квалификацию дела и изменил группу прокуроров по этому расследованию, которую возглавила замглавы ГПУ Анжела Стрижевская.

Стрижевская, в итоге, отозвала подозрение против Бубенчика, посчитав его неубедительным.

Читайте также: Дозвенелся до статьи. По Бубенчику ГПУ решает, как себя переиграть

5 апреля Генпрокуратура сняла с Бубенчика подозрение в умышленном убийстве двух правоохранителей. Прокуратура отозвала ходатайство о его аресте.

Что все это значит?

Эксперты сходятся во мнении, что дело Бубенчика, по сути, означает оценку Евромайдана, что может повлечь за собой далеко идущие политические последствия.

Некоторые считают, что Бубенчик должен быть освобожден в порядке амнистии для участников Евромайдана, и обвиняют власть в преследовании. Но, с другой стороны, как можно не судить человека, который сам признался в стрельбе по правоохранителям, и при этом требовать наказать виновных в расстреле Евромайдана?

"Весь сыр-бор вокруг персоны никому до этого не известного, но очень разговорчивого Бубенчика, разгорелся неслучайно. Сегодня любой может признаться в том, что расстреливал милиционеров и нацгвардейцев на Майдане, и ему за это ничего не будет. Потому что милиционеры — не люди, они не пропускали рвущихся к власти активистов с Майдана занять правительственный квартал, разграбить, разбить и сжечь его, как они это сделали с КГГА, с Домом профсоюзов, со зданием Минюста и Минагрополитики и еще ряда прилегающих магазинов. Все на благо и во имя революции", — иронично пишет Дарья Егорова.

Как отмечает адвокат Андрей Портнов, пока признать Бубенчика виновным можно только за любые, не связанные с Майданом эпизоды, потому что парламент принял специальный закон, которым прямо обязал освободить от ответственности всех, кто был причастен к убийствам сотрудников правоохранительных органов.

Однако, по словам руководителя Департамента спецрасследований ГПУ Сергея Горбатюка, закон об амнистии участников Революции достоинства противоречит Уголовному кодексу Укhаины.

Мнения

Генпрокуратура фактически использовала скандал с задержанием Бубенчика для повышения влияния генпрокурора Юрия Луценко на политические процессы в стране, хотя при этом неизбежно возникли и побочные эффекты, считает политический консультант Сергей Слободчук.

Само же "дело Бубенчика", мнению эксперта, следует рассматривать в контексте процесса по другому делу, а именно — по делу экс-президента Украины Виктора Януковича. Поскольку в ходе этого процесса началось публичное обсуждение вопросов, что на самом деле происходило в феврале-марте 2014 года на Майдане, какую роль в этом играл сам Янукович, какую роль играли люди, вскоре ставшие новой властью?

Политолог добавил: если говорить об общественном эффекте, то он заключается в том, что наконец-то начали звучать и альтернативные мнения о том, что тогда происходило на Майдане.

Директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник прогнозирует, что ситуация с Бубенчиком может быть продолжением противостояния генпрокурора Юрия Луценко и начальника управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергея Горбатюка: "это дело показало, что генпрокурор не с праворадикалами, не с "народом", и это во многом ударило по его позициям".

"В любом случае, дело Бубенчика в очень неприглядном свете показало генпрокурора. Показало, что закон в Украине не работает, а работает только политическая целесообразность", – подытожил политолог.

По материалам из открытых источников интернет