В Одессе со стрельбой задержали грабителя, двое скрылись - СМИ

КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Сотрудники полиции задержали вечером в понедельник одного из трех преступников, ограбивших водителя автомобиля KIА в Одессе, один правоохранитель ранен, сообщает Думская.

По данным издания, ограбление произошло на Канатной днем. Водителя избили и отобрали 7 тысяч долларов.

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Группа преступников ехала на машине, которую полицейским удалось остановить, открыв огонь.

Согласно сообщению, злоумышленники отстреливались. Одного удалось задержать, остальные скрылись.

"У задержанного изъяли всего 20 тысяч грн. Полицейский ранен легко. Других пострадавших нет", — сообщает издание.

Ранее конфликт между водителем такси и пассажиром, который произошел в ночь на воскресенье возле картинг-центра в Днепре, закончился стрельбой, пострадавших нет.