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    В Одессе со стрельбой задержали грабителя, двое скрылись - СМИ

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    Днем в понедельник трое злоумышленников избили и забрали у водителя в Одессе семь тысяч долларов. Позже при их задержании полиция открыла огонь, одного задержали.
    На месте стрельбы в Одессе, 14 мая 2018
    facebook.com/DumskayaTV

    КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Сотрудники полиции задержали вечером в понедельник одного из трех преступников, ограбивших водителя автомобиля KIА в Одессе, один правоохранитель ранен, сообщает Думская.

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    По данным издания, ограбление произошло на Канатной днем. Водителя избили и отобрали 7 тысяч долларов.

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    Группа преступников ехала на машине, которую полицейским удалось остановить, открыв огонь.

    Согласно сообщению, злоумышленники отстреливались. Одного удалось задержать, остальные скрылись.

    "У задержанного изъяли всего 20 тысяч грн. Полицейский ранен легко. Других пострадавших нет", — сообщает издание.

    Ранее конфликт между водителем такси и пассажиром, который произошел в ночь на воскресенье возле картинг-центра в Днепре, закончился стрельбой, пострадавших нет.

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