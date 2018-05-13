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    Конфликт между пассажиром и таксистом в Днепре закончился стрельбой

    (обновлено: )12120
    По данным местного издания, около 23:30 днепровский таксист прибыл на вызов, в ходе разборок пассажир выстрелил в воздух, после чего направил пистолет на водителя.
    Автомобиль патрульной полиции. Днепр, 13 мая 2018
    dp.informator.ua

    КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. Конфликт между водителем такси и пассажиром, который произошел в ночь на воскресенье возле картинг-центра на Набережной Заводской, 82 д в Днепре, закончился стрельбой, водитель не пострадал, сообщает Информатор.

    Инцидент произошел около 23:30. 

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    "Я приехал на вызов но оказалось, что мои пассажиры сели в другой автомобиль такси. Мужчина, ожидавший такси вместе с женой и ребенком, попросил отвезти их на Западный. Назвал им стоимость поездки, согласно тарифу — 93 гривны, а мужчина потребовал ехать за 59 гривен. Я отказался и сказал, чтобы он вызвал автомобиль через службу. После этого он достал пистолет, а я выскочил из авто", — сообщил таксист.

    По его словам, пассажир выстрелил в воздух, а затем направил оружие на него, но второй выстрел не совершил.

    На место происшествия прибыло несколько экипажей патрульной полиции. Оружие изъято.

    dp.informator.ua
    Автомобиль патрульной полиции. Днепр, 13 мая 2018

    По предварительной информации, мужчина использовал газовый пистолет, который, он, вероятно, переделал в огнестрельный. 

    Ранее в Киеве правоохранители задержали валютных мошенников, которые при попытке скрыться открыли стрельбу.

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