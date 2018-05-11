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    В американской школе открыли стрельбу - СМИ

    (обновлено: )89
    По данным местных СМИ, школьники размещают в Twitter сообщения о вооруженном нападающем, по меньшей мере один человек был ранен. Детали произошедшего пока неизвестны.
    На месте стрельбы в школе Калифорнии
    twitter.com/cnnbrk

    КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Стрельба произошла в школе американского города Палмдейл штата Калифорнии, передает телеканал Fox News со ссылкой на шерифа города.

    Город Палмдейл находится в часе езды от Лос-Анджелеса.

    Сообщает также, что школьники размещают в Twitter сообщения о вооруженном нападающем.

    По данным телеканала CBS, по меньшей мере один человек был ранен. 

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    Детали произошедшего пока неизвестны.

    Ранее более 20 человек были ранены при стрельбе в школе в городе Паркленд на юге Флориды. В результате погиб один человек. Огонь открыл ученик.

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