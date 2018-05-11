В американской школе открыли стрельбу - СМИ

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Стрельба произошла в школе американского города Палмдейл штата Калифорнии, передает телеканал Fox News со ссылкой на шерифа города.

Город Палмдейл находится в часе езды от Лос-Анджелеса.

Сообщает также, что школьники размещают в Twitter сообщения о вооруженном нападающем.

По данным телеканала CBS, по меньшей мере один человек был ранен.

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Детали произошедшего пока неизвестны.

Ранее более 20 человек были ранены при стрельбе в школе в городе Паркленд на юге Флориды. В результате погиб один человек. Огонь открыл ученик.