В американской школе открыли стрельбу - СМИ

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Стрельба произошла в школе американского города Палмдейл штата Калифорнии, передает телеканал Fox News со ссылкой на шерифа города.
Город Палмдейл находится в часе езды от Лос-Анджелеса.
Сообщает также, что школьники размещают в Twitter сообщения о вооруженном нападающем.
По данным телеканала CBS, по меньшей мере один человек был ранен.
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Детали произошедшего пока неизвестны.
Ранее более 20 человек были ранены при стрельбе в школе в городе Паркленд на юге Флориды. В результате погиб один человек. Огонь открыл ученик.