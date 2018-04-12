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    Политика

    Розенблат признан потерпевшим от действий НАБУ

    (обновлено: )15611
    Суд удовлетворил жалобу защиты и отменил постановление следователя ГПУ об отказе в признании депутата потерпевшим по этому делу.
    Борислав Розенблат. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Печерский райсуд Киева признал народного депутата Борислава Розенблата, фигурирующего в так называемом янтарном деле, потерпевшим в уголовном производстве Генпрокуратуры о якобы провокации сотрудниками НАБУ дачи взятки парламентарию. Об этом сообщил адвокат Розенблата Алексей Шевчук, пишет LIGA.net.

    По его словам, суд удовлетворил жалобу защиты и отменил постановление следователя ГПУ об отказе в признании депутата потерпевшим по этому делу.

    Шевчук также подчеркнул, что Розенблат "преступления не совершал, его спровоцировали", тогда как действующее законодательство "не дает права НАБУ провоцировать взятку".

    Ранее сообщалось, что в аэропорту "Киев" (Жуляны) сотрудники Национального антикоррупционного бюро задержали депутата Верховной Рады Борислава Розенблата при попытке вылететь в Германию.

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