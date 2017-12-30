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    Политика

    Скандальному нардепу Розенблату не разрешили выехать в Германию

    Тема:

    Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов (179)

    (обновлено: )7
    Внефракционный нардеп Борислав Розенблат обратился в Специализированную антикоррупционную прокуратуру для разрешения на выезд за пределы Украины, но получил отказ.
    Борислав Розенблат. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) отказала внефракцонному народному депутату Бориславу Розенблату в выезде на новогодние праздники в Германию. Об этом со ссылкой на источник в САП сообщают "Украинские Новости".

    Адвокат, правозащитник Елена Карнаух. Архивное фото
    Елена Карнаух/Facebook
    В деле Розенблата что-то пошло не так - адвокат

    Уточняется, что Розенблат обратился к САП для разрешения на выезд за пределы Украины, но получил отказ.

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    Борислав Розенблат, который прошел в Раду по спискам "Блока Петра Порошенко "Солидарность", является фигурантом так называемого "янтарного дела". В действиях скандального нардепа ГПУ усматривает признаки злоупотребления влиянием и взяточничества на общую сумму в $280 000. Депутата подозревают также в получении неправомерной выгоды за внесение в парламент законопроектов и совершение иных действий, связанных с добычей янтаря, в интересах компании-нерезидента.

    Напомним, в августе мера пресечения Розенблату в виде домашнего ареста с ношением электронного браслета была продлена до 17 октября. Позже ему продлили меру пресечения. 

    Отметим, ранее стало известно, что НАБУ и САП разрешили сыну министра внутренних дел Арсена Авакуова Александру, проходящего по делу о растрате госимущества, выехать в Италию на новогодние и рождественские праздники. 

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