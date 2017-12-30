Скандальному нардепу Розенблату не разрешили выехать в Германию

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) отказала внефракцонному народному депутату Бориславу Розенблату в выезде на новогодние праздники в Германию. Об этом со ссылкой на источник в САП сообщают "Украинские Новости".

Уточняется, что Розенблат обратился к САП для разрешения на выезд за пределы Украины, но получил отказ.

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Борислав Розенблат, который прошел в Раду по спискам "Блока Петра Порошенко "Солидарность", является фигурантом так называемого "янтарного дела". В действиях скандального нардепа ГПУ усматривает признаки злоупотребления влиянием и взяточничества на общую сумму в $280 000. Депутата подозревают также в получении неправомерной выгоды за внесение в парламент законопроектов и совершение иных действий, связанных с добычей янтаря, в интересах компании-нерезидента.

Напомним, в августе мера пресечения Розенблату в виде домашнего ареста с ношением электронного браслета была продлена до 17 октября. Позже ему продлили меру пресечения.

Отметим, ранее стало известно, что НАБУ и САП разрешили сыну министра внутренних дел Арсена Авакуова Александру, проходящего по делу о растрате госимущества, выехать в Италию на новогодние и рождественские праздники.