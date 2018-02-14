Соцсети: Розенблат в янтарном дыму стал... потерпевшим

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Печерский суд Киева продолжает творить чудеса. На днях суд признал народного депутата Борислава Розенблата пострадавшим в результате превышения полномочий к нему со стороны детективов Национального антикоррупционного бюро. Вышеуказанное превышение, по мнению суда, произошло во время задержания нардепа детективами НАБУ в "Жулянах", когда он пытался вылететь в Германию.

Как известно, Розенблата обвиняют в том, что он получил 200 тысяч долларов за влияние на решения чиновников Госслужбы геологии и недр и местной власти о предоставлении ООО Укртехдобыч спецразрешений на пользование недрами. Сообщалось, что во время задержания в аэропорту у Розенблата нашли материалы по так называемом "янтарному делу". В соцсетях предположили, что именно благодаря янтарю дело Розенблата разрешилось столь успешно. Но этот только одна из многих версий:

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook