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    Соцсети: Розенблат в янтарном дыму стал... потерпевшим

    (обновлено: )35330
    Дело о задержании нардепа Борислава Розенблата сотрудниками НАБУ на борту самолета получило неожиданный поворот. Теперь народный избранник - потерпевший. Так решил Печерский районный суд, и это решение вызвало в соцсетях немало противоречивых эмоций.
    Борислав Розенблат. Архивное фото
    Украинское фото

    Тимур Громов, РИА Новости Украина 

    Печерский суд Киева продолжает творить чудеса. На днях суд признал народного депутата Борислава Розенблата пострадавшим в результате превышения полномочий к нему со стороны детективов Национального антикоррупционного бюро. Вышеуказанное превышение, по мнению суда, произошло во время задержания нардепа детективами НАБУ в "Жулянах", когда он пытался вылететь в Германию.

    Как известно, Розенблата обвиняют в том, что он получил 200 тысяч долларов за влияние на решения чиновников Госслужбы геологии и недр и местной власти о предоставлении ООО Укртехдобыч спецразрешений на пользование недрами. Сообщалось, что во время задержания в аэропорту у Розенблата нашли материалы по так называемом "янтарному делу". В соцсетях предположили, что именно благодаря янтарю дело Розенблата разрешилось столь успешно. Но этот только одна из многих версий:

    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook

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