наверх
08.05.201819:19
Курсы валют НБУ
  • USD26.29- 0.02
  • EUR31.29- 0.19
Рубрики
Ещё
    Политика

    В сетях стартовала акция "Не скорблю"

    Тема:

    День Победы: без красного знамени и без памяти (309)

    (обновлено: )690221
    Некоторые украинцы выражают мнение, что День победы может быть только один - 9 мая и это праздник радостный. Они не признают основанный в 2015 году праздник Дня памяти и примирения.
    Монумент Родина-Мать в Киеве украсили маковым венком
    Украинское фото

    КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. В Украинее 8 мая отмечают День памяти и примирения. В соцсети стартовала акция под условным названием "Не скорблю". Так пользователи сети высказывают свое несогласие с праздником 8 мая.

    Монумент Родина-Мать в Киеве украсили маковым венком
    Украинское фото
    День памяти и примирения в Киеве: "Родина-мать" надела венок из маков

    Читайте также: Пришел, увидел, напугал. Радикалы расставляют сети перед Днем Победы

    Некоторые украинцы выражают мнение, что День победы может быть только один — 9 мая и это праздник радостный. Они не признают основанный в 2015 году праздник Дня памяти и примирения.

    На своей странице в Facebook Михаил Добкин выразил свое мнение о празднике 8 мая.

    "Для скорби есть 22-е июня. 9-го Мая праздную. В моей семье все годы, после окончания ВОВ День Победы отмечали именно так. Со слезами на глазах, но радостно и празднично. С наступающих Праздником всех! С наступающим Днём Победы!".

    Мнение Добкина поддержали и другие политики. 

    Напомним, в Украине 8 мая — День памяти и примирения. Этот праздник учредили в марте 2015 года, таким образом, страна фактически приобщилась к традиции отмечать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу. К 8 мая монумент "Родина-мать" в Киеве украсили роскошным венком из маков. Именно этот цветок является символом памяти о погибших во Второй мировой войне.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    День победы. Архивное фото
    День Победы: без красного знамени и без памяти
    Отравление детей в Черкассах, 8 мая 2018
    Массовое отравление школьников в Черкассах
    Американский переносной противотанковый ракетный комплекс третьего поколения Javelin
    Прощай, АТО! Операция объединенных сил в Донбассе
    Певец MELOVIN (Украина) на церемонии открытия 63-го международного конкурса песни Евровидение - 2018 в Лиссабоне
    Евровидение-2018. Как покажет себя Украина