В сетях стартовала акция "Не скорблю"

КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. В Украинее 8 мая отмечают День памяти и примирения. В соцсети стартовала акция под условным названием "Не скорблю". Так пользователи сети высказывают свое несогласие с праздником 8 мая.

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Некоторые украинцы выражают мнение, что День победы может быть только один — 9 мая и это праздник радостный. Они не признают основанный в 2015 году праздник Дня памяти и примирения.

На своей странице в Facebook Михаил Добкин выразил свое мнение о празднике 8 мая.

"Для скорби есть 22-е июня. 9-го Мая праздную. В моей семье все годы, после окончания ВОВ День Победы отмечали именно так. Со слезами на глазах, но радостно и празднично. С наступающих Праздником всех! С наступающим Днём Победы!".

Мнение Добкина поддержали и другие политики.

Напомним, в Украине 8 мая — День памяти и примирения. Этот праздник учредили в марте 2015 года, таким образом, страна фактически приобщилась к традиции отмечать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу. К 8 мая монумент "Родина-мать" в Киеве украсили роскошным венком из маков. Именно этот цветок является символом памяти о погибших во Второй мировой войне.