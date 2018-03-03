Из Кропивницкого. Украина, наши дни: дураков мало, но они везде

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РИА Новости Украина

Давайте начнем сразу с хороших новостей. Только не говорите, что их нет – еще как есть! "Шахтер" победил "Рому", Абраменко выиграл золото Олимпиады, пенсии увеличили военным. И весна – вечное время надежды нашей – точно начнется через неделю, пишет Ефим Мармер для издания "Украина-Центр".

Хотите плохих новостей – смотрите телевизор. Там их навалом. Я же хочу предложить вам подборку совершенно особых новостей и ситуаций, которые заставляют сомневаться в умственных способностях их создателей. Обойти вниманием их невозможно, в полном соответствии с известной фразой: "Дураков на свете мало, но расставлены они так грамотно, что встречаются на каждом шагу".

Начнем с главного по должности. Точнее, не с него самого, а с тех, кого заставь Богу молиться, они и лбы расшибут. Себе и окружающим. Напомню, в Оболонском суде, где слушается дело по обвинению в госизмене экс-президента Виктора Януковича, планировался допрос Президента Петра Порошенко, в связи с чем, в поисках зловредных представительниц Femen, девушек-журналисток заставляли расстегивать верхнюю одежду. Можно ли напугать отца четырех детей голой грудью, бодигарды и их начальники, похоже, даже не задумались.

Пошли дальше. Народный депутат Михаил Добкин зарегистрировал новую партию, которую назвал "Христианские социалисты". В шоке все – и социалисты, и христиане, и иудеи. Лучшие моэли (специалисты по обрезанию) всерьез обсуждают, как вернуть Добкину утраченное в раннем детстве.

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Группа женщин-нардепов и премьер-министр Гройсман потребовали, чтобы глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль принес публичные извинения за грубые оскорбления и. о. министра здравоохранения Ульяны Супрун. Примечательно, что никого из борцов с хамством не заинтересовал вопрос, а чего, собственно, взвился Москаль? Думается, больные всея Украины и их родные ежедневно так кроют это "американское чудо", что тирады закоренелого матерщинника детским лепетом покажутся.

"Раз, два, три, четыре, пять! Продолжаем запрещать!" Наши веселые на всю голову цензоры в очередной раз решили наказать телеканал "Интер", теперь – за показ древних советских фильмов "Вертикаль", "Место встречи изменить нельзя", "В поисках капитана Гранта", "12 стульев", "Кавказская пленница", "По улицам комод водили" с участием артистов Натальи Варлей и Валентины Талызиной, внесенных в перечень лиц, которые якобы создают угрозу национальной безопасности. И ведь зарплату еще за эту хрень (типа работу) люди получают!

"Не команда, а просто ж…", – именно так доходчиво биатлонистка Семеренко объяснила провал украинских спортсменов на зимней Олимпиаде. Похоже, все высшее спортивное руководство Украины от оргвыводов спас лишь золотой прыжок Абраменко. О чем сам чемпион жалеет страшно.

И напоследок – о нашем, о местном. В Александрии мать двоих детей украла два люка и сдала их в приемный пункт за 200 грн, чтобы купить продукты. Суд признал безмужнюю гражданку виновной и назначил наказание в виде штрафа 850 грн. Кроме этого, женщину обязали возместить "Теплокоммунэнерго" стоимость украденных люков в сумме 833 грн.

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Если вы спросите, в чем, собственно, автор усматривает идиотизм последней ситуации, отвечу так: будь все задействованные в этом деле (судьи, полицейские, руководство "Теплоэнерго") нормальными людьми, они бы не стали штрафовать несчастную, а молча достали из кармана деньги и незаметно сунули их незадачливой воровке в карман. Это и есть единственный разумный выход из позорной ситуации, а об остальных вы уже знаете…