Согласно информации ГПУ, в октябре 2008 года Анатолий Денисенко просил Михаила Добкина передать в собственность кооператива "Авантаж" земельные участки в Харькове общей площадью 16.6 га. Выделение земельных таких участков нарушало Жилищный кодекс.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.