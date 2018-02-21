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    Политика

    Почти "Христос Воскресе". Добкин создал новую партию. В сети смеются

    (обновлено: )134580
    Как рассказал масс-медиа Михаил Добкин, партия "Христианские социалисты" будет сильно отличаться от тех социалистов, которые вышли родом из-под коммунистов.
    Михаил Добкин в суде
    УНИАН

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Бывший мэр Харькова, народный депутат Михаил Добкин презентовал логотип партии "Христианские социалисты". Логотип золотистого цвета, стилизованный по старославянский шрифт, напоминает пасхальное приветствие "Христос Воскресе!".

    Фото со страницы Михаила Добкина в Facebook
    Флаг новой партии Михаила Добкина

    "Хорошего позднего вечера всем!" — подписал Добкин снимок, на котором изображен логотип партии.

    "Партия называется "Христианские социалисты". Она будет сильно отличаться от тех социалистов, которые вышли родом из-под коммунистов. Как лайт-вариант. Это будет такой адаптированный к нашей стране подход формирования общества", — сообщил Добкин в СМИ.

    В комментариях с юмором отнеслись к названию.

    "Михаил Маркович, Иисус Христос при делах в исполкоме партии? Если нет, то желательно привлечь его к партийному строительству!", — написал Геннадий Минаев.

    Скриншот соцсетей

    Ранее Михаил Добкин заявил в Facebook, что решил переехать из Харькова в Киев.

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