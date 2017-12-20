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    Политика

    Добкин идет в президенты

    (обновлено: )33141
    По словам народного депутата от "Оппозиционного блока", он будет участвовать в президентской гонке, однако лишь в том случае, если его "не изолируют за решетку".
    Михаил Добкин. Архивное фото
    RIA News Саид Царнаев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 дек — РИА Новости Украина. Бывший глава Харьковской ОГА и народный депутат от "Оппозиционного бока" Михаил Добкин заявил, что он планирует участвовать в президентских выборах.

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    "Я для себя принял твердое решение. Я, если меня не изолируют за решетку, а на меня, к сожалению, не одно уголовное дело открыто в этой стране, я пойду на выборы. Пока я не увижу человека, который сможет лучше меня реализовать то, о чем меня просят люди, я пойду и буду биться за это сам. Неважно, сколько людей за меня проголосует. Даже если этого не хватит для победы на выборах, я все равно буду представлять интересы тех людей, которые мне верят", — сказал Добкин в эфире телеканала NewsOne.

    "Я вам хочу сказать, может быть, непопулярную в этом формате вещь, но я вам хочу сказать и говорю абсолютно искренне, и готов это повторить в любой последующий день. Я все равно буду биться за права и интересы тех людей, которые считают себя на этом празднике жизни лишними", — добавил нардеп.

    Напомним, ранее экс-глава Одесской ОГА и бывший президент Грузии Михаил Саакашавили заявил, что не имеет президентских амбиций в Украине, однако готов возглавить правительство страны. Также ранее о своем нежелании участвовать в президентских выборах в 2019 году заявлял и министр внутренних дел Арсен Аваков

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