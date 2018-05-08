К нам едет... премьер. На Закарпатье "готовы красить траву"

Большое количество сотрудников коммунальных служб второй день проводят масштабную уборку Ужгорода, окрестностей, а также вдоль трассы Киев — Чоп в связи с приездом премьер-министра Владимира Гройсмана в Закарпатскую область в пятницу, 11 мая.

"Готовы красить траву: к приезду Гройсмана на Закарпатье устроили "совковую" уборку", — пишет местное издание Mukachevo.net.

Смотрите также: "Будут домопады". В Одессе под многоэтажкой образовался огромный провал

Визит премьера и уборка в настоящее время активно обсуждаются в соцсетях.