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    Фотоленты

    К нам едет... премьер. На Закарпатье "готовы красить траву"

    (обновлено: )18701
    К приезду Гройсмана на Закарпатье устроили уборку
    К приезду Гройсмана на Закарпатье устроили уборку
    К приезду Гройсмана на Закарпатье устроили уборку
    К приезду Гройсмана на Закарпатье устроили уборку
    К приезду Гройсмана на Закарпатье устроили уборку
    К приезду Гройсмана на Закарпатье устроили уборку
    К приезду Гройсмана на Закарпатье устроили уборку
    К приезду Гройсмана на Закарпатье устроили уборку
    К приезду Гройсмана на Закарпатье устроили уборку
    К приезду Гройсмана на Закарпатье устроили уборку
    mukachevo.net
    К приезду Гройсмана на Закарпатье устроили уборку
    mukachevo.net
    К приезду Гройсмана на Закарпатье устроили уборку
    mukachevo.net
    К приезду Гройсмана на Закарпатье устроили уборку
    mukachevo.net
    К приезду Гройсмана на Закарпатье устроили уборку
    mukachevo.net
    К приезду Гройсмана на Закарпатье устроили уборку
    mukachevo.net
    К приезду Гройсмана на Закарпатье устроили уборку
    mukachevo.net
    К приезду Гройсмана на Закарпатье устроили уборку
    mukachevo.net
    К приезду Гройсмана на Закарпатье устроили уборку
    mukachevo.net

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    Большое количество сотрудников коммунальных служб второй день проводят масштабную уборку Ужгорода, окрестностей, а также вдоль трассы Киев — Чоп в связи с приездом премьер-министра Владимира Гройсмана в Закарпатскую область в пятницу, 11 мая.

    "Готовы красить траву: к приезду Гройсмана на Закарпатье устроили "совковую" уборку", — пишет местное издание Mukachevo.net.

    Смотрите также: "Будут домопады". В Одессе под многоэтажкой образовался огромный провал

    Визит премьера и уборка в настоящее время активно обсуждаются в соцсетях.

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