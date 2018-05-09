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    Фотоленты

    Первые лица Украины почтили память жертв Второй мировой войны

    Тема:

    День Победы: без красного знамени и без памяти (354)

    (обновлено: )11512
    Мероприятия по случаю празднования Дня победы над нацизмом, 9 мая 2018 года
    Мероприятия по случаю празднования Дня победы над нацизмом, 9 мая 2018 года
    Мероприятия по случаю празднования Дня победы над нацизмом, 9 мая 2018 года
    Мероприятия по случаю празднования Дня победы над нацизмом, 9 мая 2018 года
    Мероприятия по случаю празднования Дня победы над нацизмом, 9 мая 2018 года
    Мероприятия по случаю празднования Дня победы над нацизмом, 9 мая 2018 года
    Мероприятия по случаю празднования Дня победы над нацизмом, 9 мая 2018 года
    Мероприятия по случаю празднования Дня победы над нацизмом, 9 мая 2018 года
    Мероприятия по случаю празднования Дня победы над нацизмом, 9 мая 2018 года
    Первые лица государства почтили память погибших во Второй мировой войне
    Первые лица государства почтили память погибших во Второй мировой войне
    Первые лица государства почтили память погибших во Второй мировой войне
    Первые лица государства почтили память погибших во Второй мировой войне
    Первые лица государства почтили память погибших во Второй мировой войне
    Первые лица государства почтили память погибших во Второй мировой войне
    Первые лица государства почтили память погибших во Второй мировой войне
    Мероприятия по случаю празднования Дня победы над нацизмом, 9 мая 2018 года
    facebook.com/petroporoshenko
    Мероприятия по случаю празднования Дня победы над нацизмом, 9 мая 2018 года
    twitter.com/poroshenko
    Мероприятия по случаю празднования Дня победы над нацизмом, 9 мая 2018 года
    twitter.com/poroshenko
    Мероприятия по случаю празднования Дня победы над нацизмом, 9 мая 2018 года
    facebook.com/petroporoshenko
    Мероприятия по случаю празднования Дня победы над нацизмом, 9 мая 2018 года
    president.gov.ua
    Мероприятия по случаю празднования Дня победы над нацизмом, 9 мая 2018 года
    president.gov.ua
    Мероприятия по случаю празднования Дня победы над нацизмом, 9 мая 2018 года
    twitter.com/poroshenko
    Мероприятия по случаю празднования Дня победы над нацизмом, 9 мая 2018 года
    facebook.com/petroporoshenko
    Мероприятия по случаю празднования Дня победы над нацизмом, 9 мая 2018 года
    president.gov.ua
    Первые лица государства почтили память погибших во Второй мировой войне
    УНИАН
    Первые лица государства почтили память погибших во Второй мировой войне
    УНИАН
    Первые лица государства почтили память погибших во Второй мировой войне
    УНИАН
    Первые лица государства почтили память погибших во Второй мировой войне
    УНИАН
    Первые лица государства почтили память погибших во Второй мировой войне
    УНИАН
    Первые лица государства почтили память погибших во Второй мировой войне
    УНИАН
    Первые лица государства почтили память погибших во Второй мировой войне
    УНИАН

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    Все фотоленты

    Президент Украины Петр Порошенко возложил цветы к могиле Неизвестного солдата в Парке Вечной славы в Киеве.

    Читайте также: ТЕМА ДНЯ: Украина отмечает День Победы 9 Мая

    В церемонии также приняли участие премьер страны Владимир Гройсман, члены кабинета министров и представители церквей, действующих в Украине. Память погибших в войне почтили минутой молчания.

    Смотрите также: Появились кадры "Бессмертного полка" в Киеве, играет "День Победы"

    В 2015 году Верховная Рада Украины изменила официальное название Дня Победы, вычеркнув из него упоминание о Великой Отечественной войне. Ранее полное название праздника звучало как "День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", а теперь праздник носит название "День Победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов".

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