Первые лица Украины почтили память жертв Второй мировой войны

Президент Украины Петр Порошенко возложил цветы к могиле Неизвестного солдата в Парке Вечной славы в Киеве.

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В церемонии также приняли участие премьер страны Владимир Гройсман, члены кабинета министров и представители церквей, действующих в Украине. Память погибших в войне почтили минутой молчания.

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В 2015 году Верховная Рада Украины изменила официальное название Дня Победы, вычеркнув из него упоминание о Великой Отечественной войне. Ранее полное название праздника звучало как "День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", а теперь праздник носит название "День Победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов".