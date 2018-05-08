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    В ожидании Гройсмана: на Закарпатье моют и красят мост

    (обновлено: )23601
    Премьер-министр Владимир Гройсман в пятницу посетит Ужгород с рабочим визитом. В связи с этим по всему городу наблюдается повышенная активность работников коммунальных служб.
    Канал Mukachevo Net на youtube.com

    Пользователи соцсетей сообщают, что в городе идет активная подготовка к визиту премьер-министра Владимира Гройсмана.

    " Город так чистят, моют и красят, что такое чувство, что к нам едет не Гройсман, а Фреймут", — написал в Facebook житель Ужгорода Александр Шевелюк.

    По информации Мукачево.Нет в Ужгороде, его окрестностях, а также вдоль трассы Киев — Чоп в сторону Мукачево многочисленные коммунальщики с помощью спецтехники косят обочины и кусты, приводят разметку, моют и красят ограничители. Все работы проводятся с потенциальным маршруту визита Гройсмана.

    Речь идет о районе ужгородского аэропорта, на территории которого косят газон и кусты, а также вдоль всей окружной Ужгорода, которая ведет от КПП на границе со Словакией в сторону Мукачево по трассе Киев — Чоп.

    Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил руководству ОАО «Укрзализныця» обратить внимание на контроль пассажирских перевозок.

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