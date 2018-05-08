В ожидании Гройсмана: на Закарпатье моют и красят мост

Пользователи соцсетей сообщают, что в городе идет активная подготовка к визиту премьер-министра Владимира Гройсмана.

" Город так чистят, моют и красят, что такое чувство, что к нам едет не Гройсман, а Фреймут", — написал в Facebook житель Ужгорода Александр Шевелюк.

По информации Мукачево.Нет в Ужгороде, его окрестностях, а также вдоль трассы Киев — Чоп в сторону Мукачево многочисленные коммунальщики с помощью спецтехники косят обочины и кусты, приводят разметку, моют и красят ограничители. Все работы проводятся с потенциальным маршруту визита Гройсмана.

Речь идет о районе ужгородского аэропорта, на территории которого косят газон и кусты, а также вдоль всей окружной Ужгорода, которая ведет от КПП на границе со Словакией в сторону Мукачево по трассе Киев — Чоп.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил руководству ОАО «Укрзализныця» обратить внимание на контроль пассажирских перевозок.