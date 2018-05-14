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    Экономика

    Гройсман заявил о "прямой угрозе" "Северного потока – 2" для Украины

    (обновлено: )40508
    По мнению главы правительства, газопровод "Северный поток — 2" является "исключительно геополитической конструкцией", которая несет "прямую угрозу" Киеву.
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман
    Владимир Гройсман, facebook

    КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Премьер-министр Владимир Гройсман считает, что газопровод "Северный поток — 2" призван оказывать на европейские страны политическое давление. Об этом глава правительства заявил на встрече с министром экономики Германии Петером Альтмайером.

    "Для России это выгодный проект, который в долгосрочной перспективе обеспечит зависимость от нее всей Европы", — цитирует Гройсмана пресс-служба Кабинета министров.

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    По словам премьера, "Северный поток — 2" является "исключительно геополитической конструкцией", которая несет "прямую угрозу" Киеву.

    "В то же время я гарантирую, что украинская ГТС является и будет надежным транзитером и на 100% обеспечит транзит газа для европейских потребителей. Мы готовы совместно с международными партнерами, как модернизировать, так и управлять нашей газотранспортной системой", — сказал Гройсман.Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Против реализации проекта выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы по экспорту в Европу своего сжиженного природного газа.

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    Разрешение на строительство "Северного потока-2" уже дала Германия. В начале апреля о своем согласии на реализацию проекта заявила Финляндия.

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