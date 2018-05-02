Экс-глава Минэнерго сообщил о рисках "Северного потока - 2" для Украины

КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Бывший министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий считает, что у Киева все меньше шансов выстоять в противостоянии с проектом строительства газопровода "Северный поток — 2", а его открытие наиболее выгодно Германии.

По его словам, Европе "необходим баланс" в связи с сокращением Великобританией добычи газа в Северном море, а также отказом Германии и Бельгии от атомной энергетики.

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"Украина теряет свой шанс выстоять в этом противостоянии", — заявил Ставицкий в интервью телеканалу NewsOne, подчеркнув, что доходы Киева сократятся как минимум вдвое из-за "Турецкого потока" и "Северного потока — 2".

Экс-чиновник добавил, что доля России на газовом рынке Евросоюза составляет примерно треть.

"Потребление газа Европой около 425 миллиардов кубометров в год. Россия в прошлом году установила рекорд и поставила около 150 миллиардов кубометров", — заключил он.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. По плану, новый трубопровод построят рядом с действующим "Северным потоком". Против реализации проекта выступает ряд стран, в частности, Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, а также США.

Ранее министры энергетики Украины и Литвы подписали общее заявление об угрозах, которые возникают из-за проекта, планирующегося к прокладке по дну Балтийского моря "Северный поток — 2".