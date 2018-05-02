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    Экономика

    Экс-глава Минэнерго сообщил о рисках "Северного потока - 2" для Украины

    (обновлено: )20050
    По мнению Эдуарда Ставицкого, доходы Киева сократятся как минимум вдвое из-за "Турецкого потока" и "Северного потока — 2", а в противостоянии с "Северным потоком - 2" у Киева остается все меньше шансов выстоять.
    Труба газопровода Северный поток-2. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Бывший министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий считает, что у Киева все меньше шансов выстоять в противостоянии с проектом строительства газопровода "Северный поток — 2", а его открытие наиболее выгодно Германии.

    Cтроительство газопровода Северный поток (Nord Stream)
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Страсти по "Северному потоку". Кому будет хорошо?

    По его словам, Европе "необходим баланс" в связи с сокращением Великобританией добычи газа в Северном море, а также отказом Германии и Бельгии от атомной энергетики.

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    "Украина теряет свой шанс выстоять в этом противостоянии", — заявил Ставицкий в интервью телеканалу NewsOne, подчеркнув, что доходы Киева сократятся как минимум вдвое из-за "Турецкого потока" и "Северного потока — 2".

    Экс-чиновник добавил, что доля России на газовом рынке Евросоюза составляет примерно треть.

    "Потребление газа Европой около 425 миллиардов кубометров в год. Россия в прошлом году установила рекорд и поставила около 150 миллиардов кубометров", — заключил он.

    Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. По плану, новый трубопровод построят рядом с действующим "Северным потоком". Против реализации проекта выступает ряд стран, в частности, Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, а также США.

    Ранее министры энергетики Украины и Литвы подписали общее заявление об угрозах, которые возникают из-за проекта, планирующегося к прокладке по дну Балтийского моря "Северный поток — 2".

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