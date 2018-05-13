Посол США в Германии раскритиковал "Северный поток - 2"

КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. Посол США в Германии Ричард Гренелл подверг критике проект "Северный поток — 2", при реализации которого Берлин тесно сотрудничает с Москвой. Об этом дипломат заявил в интервью медиаконцерну Funke Mediengruppe.

Он предостерег правительство страны от "слишком большого влияния", которое, по его предположению, Россия сможет оказывать на ФРГ после окончания строительства газопровода.

"Мы очень обеспокоены из-за проекта "Северный поток — 2", — отметил он, подчеркнув, что США тесно сотрудничают с европейцами, которые также разделяют эти опасения. Он также добавил, что стратегия строительства газопровода является "крайне проблемной".

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Против реализации проекта выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы по экспорту в Европу своего сжиженного природного газа.

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Разрешение на строительство "Северного потока-2" уже дала Германия. В начале апреля о своем согласии на реализацию проекта заявила Финляндия.