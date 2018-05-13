наверх
13.05.201815:46
Курсы валют НБУ
  • USD26.19- 0.03
  • EUR31.11- 0.01
Рубрики
Ещё
    В мире

    Посол США в Германии раскритиковал "Северный поток - 2"

    (обновлено: )17303
    По мнению посла США в Германии, стратегия строительства газопровода "Северный поток - 2" является "крайне проблемной". Он предостерег правительство страны от "слишком большого влияния" РФ в будущем.
    Труба газопровода Северный поток-2. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. Посол США в Германии Ричард Гренелл подверг критике проект "Северный поток — 2", при реализации которого Берлин тесно сотрудничает с Москвой. Об этом дипломат заявил в интервью медиаконцерну Funke Mediengruppe.

    Он предостерег правительство страны от "слишком большого влияния", которое, по его предположению, Россия сможет оказывать на ФРГ после окончания строительства газопровода.

    Член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Корольчук: застопорить "Северный поток-2" могут только США

    "Мы очень обеспокоены из-за проекта "Северный поток — 2", — отметил он, подчеркнув, что США тесно сотрудничают с европейцами, которые также разделяют эти опасения. Он также добавил, что стратегия строительства газопровода является "крайне проблемной".

    Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Против реализации проекта выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы по экспорту в Европу своего сжиженного природного газа.

    Читайте также: The National Interest: "Северный поток — 2"… напрасные опасения?

    Разрешение на строительство "Северного потока-2" уже дала Германия. В начале апреля о своем согласии на реализацию проекта заявила Финляндия.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Певица Нетта Барзилай
    Евровидение-2018: определился победитель конкурса
    Вход на канал "Интер" очищают от осады Нацкорпуса
    Атака на "Интер" из-за концерта ко Дню Победы
    На месте ДТП с участием детской футбольной команды в Белоруссии
    ДТП с украинскими футболистами в Белоруссии
    На месте резни в Париже, 12 мая 2018
    Резня в Париже