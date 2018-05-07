Полномочия Гройсмана. Дело не только в независимости – эксперт

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Владимир Гройсман выступает за расширение полномочий премьер-министра, то есть своих собственных. Так, по словам действующего главы правительства, во времена Виктора Януковича у правительства отобрали все полномочия. Поэтому по состоянию на сегодня, полномочия исполнительной власти — очень ограничены в возможности принятия решений. По мнению премьера, решить проблемы на законодательном уровне можно, приняв новый закон "О Кабинете министров Украины", а также "О полномочиях премьер-министра".

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Каких именно полномочий не хватает премьер-министру Украины, в эфире радиостанции Голос Столицы прояснил политический аналитик Борис Беспалый.

(текст публикуется на языке оригинала)

Гройсман згадує про часи Миколи Азарова і каже, що треба прийняти новий закон про Кабмін. Що входило до повноважень прем'єра тоді і що — зараз?

— По-перше, я б не погодився з шановним прем'єром, що прем'єру Азарову чогось не вистачало. Я б не сказав, що Азаров був слабким. По-друге, бажання Гройсмана — трошечки загальні, і мені здається, що загально скаржаться люди, що їм чогось не вистачає, коли готуються перекласти стрілки на когось, от ми зробили, людям краще жити не стало, у нас не вийшло, а це тому, що не вистачає повноважень. Мені здається, притрушує трошки листячко для падіння. Це друга теза. Третя. Він сказав, що це питання Конституції і про Кабмін, тобто виходить, що на думку Гройсмана, не вистачає конституційних повноважень. Він пропонує зміни до Конституції. В Конституції для Кабміну є 11 пунктів та 12-й, а також інші повноваження. Про такі речі можна судити, якщо вносяться конкретні пропозиції, якщо, наприклад, Гройсман скаже, які конкретно пункти, що тоді треба доповнити або вилучити з Конституції, тоді можна говорити. А так, це просто таке загальне побажання, але можна зробити висновок, що його не задовольняє і Конституція, і закон про Кабмін. Справа в тому, що Кабмін — це колегіальний орган і прем'єр — власних повноважень, які б поширювались на все суспільство, немає. Він фактично є менеджером колективного Кабміну, як голова правління. Тому закон про прем'єра — якась трошечки дивна ініціатива. Це як окремо закон про голову ВР чи окремо закон про керівника радіокомпанії, чи я не знаю, кожному керівнику — свій закон. Це трошки дивна ініціатива. А підсумовуючи цей момент, я б сказав, що конкретніше можна оцінювати тоді, коли і самі пропозиції є конкретні.

Гройсман говорив, що йому не вистачає повноважень саме у вирішенні питань, тобто він не може переходити до результуючих дій. Можливо, саме в цьому йому потрібні повноваження?

— Якраз щодо дисциплінарних заохочень і стягнень у нього такі повноваження є, в кадровій політиці у нього є повноваження. Саме він пропонує ті кандидатури, які потім затверджуються Кабміном і вносяться на розгляд президенту чи ВР. Тому, дійсно, він міністрів не призначає, але він їх і не має призначати, бо це — прерогатива конституційна парламенту. Але тут він має рацію, мені здається. Є такий тонкий нюанс. Мені здається, ВР трошечки пригнобила Кабмін як колективний орган. Раніше, до конституційної реформи, не було такого, щоб Кабмін зобов'язаний був керуватись постановами ВР, тільки законами України і указами президента, а тепер фактично люба забаганка ВР стає для Кабміну обов'язкова — стань там, іди сюди і т.д. А оскільки, як ми знаємо, будь-який парламент, не тільки наш, ситуаційно інколи приймає емоційні рішення, то, дійсно, Кабмін стає заручником. Щодо дуалізму — це теж має місце. Наприклад, державні адміністрації. Вони фактично знаходяться під подвійним підпорядкуванням як Кабміну, так само і президента України. Це видно навіть з призначення голів державних адміністрацій, механізму державних адміністрацій. Тому тут уточнення мають бути, і в цій частині я б не був таким, беззастережно от сказав: ні, всього вистачає, все добре. Хороші зміни — завжди вчасні, погані — ніколи не вчасні, а хороші вони чи погані, можна сказати тільки тоді, коли вони є конкретні. Сьогодні всі побажання прем'єра є на загальній стадії, а поговорити от можна.

Арсен Аваков і Арсеній Яценюк сказали, що президент має відмовитись від частини своїх повноважень. Прем'єр Гройсман прізвищ не називає, але за чий рахунок він хоче набути нових повноважень?

— Ви досить добре підмітили, що Гройсман говорить трошки обтічно, він же діючий прем'єр, якби він сказав конкретно, то його б зняли з посади, якщо він скаже: от парламент, віддай мені то, а президент — то. Він підпав би під перехресний вогонь і він не може це говорити. В якій формі, на мій погляд, це варто було б зробити? Розробити в Кабміні законопроект про внесення змін, може, навіть до Конституції чи до закону про Кабмін, і визначити там ті зміни, які вони вважають за доцільне. Це була б коректна форма. Щодо Яценюка, він зараз якби теж незалежний експерт, фактично він може говорити все, що завгодно, і він нічим не зв'язаний. Щодо Авакова, мені здається, от вже хто ніколи не скаржиться на те, що йому бракує повноважень, по-моєму, він по факту ті повноваження, яких йому не вистачає, просто доповнює і фактично став досить сильною політичною фігурою. Тому він, може, і не говорить про брак своїх повноважень, а перерозподіл інших, тобто замахується на якісь ще вищі позиції. Але ще раз кажу, на рівні, от є рівень політичних розмов, це політична агітація, пропаганда, власна політика, а є рівень державної політики, державного управління.

Якщо розглядати питання з точки зору державної політики, то як його можна вирішити?

— Це мають бути конкретно проекти законів або інших нормативних актів. Поки що ніхто з трьох названих Вами осіб іншого, ніж трошки хвилю в суспільстві, нічого не підняв. Тому це така технологія трошечки, на мій погляд, ризикована. От людей розхвилювали, що будуть якісь зміни великі в керівництві і так далі, і нічого не запропонували. На мій погляд, трошечки некоректний підхід. Якщо ти вже щось пропонуєш, то пропонуй конкретно. Все-таки вони не є експерти просто, вони є дуже впливові, авторитетні люди, крім Яценюка сьогодні, у нього — опосередковані впливи через свою фракцію, а щодо прем'єра, мені здається, в інтерв'ю те, що він обтічно говорить, це зрозуміло, але це трошки розгойдує той самий владний човен, який вони закликають не розгойдувати. Вони самі його розгойдують такими інтерв'ю.

Между тем, политолог Вячеслав Потапенко в эфире Голоса Столицы высказал мнение, что заявление Владимира Гройсмана о расширении полномочий связано с приближением президентских выборов и низким рейтингом провластной коалиции. Он отметил, что, несмотря на восстановление Конституции, ограничивающей полномочия президента, эта должность остается более желанной для политиков, чем должность премьер-министра.