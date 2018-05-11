Перед приездом Гройсмана в Ужгороде со школы сняли венгерский флаг

Фото пользователь Facebook Тетяна Когутич

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. В Ужгороде за несколько часов до приезда премьер-министра Украины Владимира Гройсмана был снят венгерский флаг со школы №10, которую посетил глава правительства.

Во время визита Гройсмана в Закарпатье его сопровождала министр образования Лилия Гриневич, которая ранее отстаивала новый закон об обучении национальных меньшинств на украинском языке. Принятие закона спровоцировало международный конфликт между Украиной и Венгрией, который привел к блокированию заседаний комиссии Украина — НАТО.

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"До сегодня на фасаде ЗОШ №10 имени Дойко Габора при входе рядом с украинским государственным флагом висел также венгерский флаг (не государственный флаг Венгрии, а флаг венгерской нации, что юридически разрешено украинским законодательством", — пишет издание Mukachevo.net.

Фото пользователь Facebook Тетяна Когутич В Закарпатье со школы сняли венгерский флаг перед визитом Гройсмана

"Ждем Гройсмана. Сняли венгерский флаг на венгерской школе. Чтоб лишний раз не дразнить", — написала журналист Татьяна Когутич, опубликовавшая фото места, где ранее висел венгерский флаг.

Позднее было выложено видео Гройсмана в школе, откуда сняли венгерский флаг.