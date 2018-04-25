МИД Венгрии раскритиковал инициативу Порошенко о лишении гражданства

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто подверг критике предложение президента Петра Порошенко принять закон о введении санкций против Украины, которые имеют двойное гражданство и участвовали в выборах другой страны, передает Радио Свобода.

На днях Порошенко внес в Верховную Раду законопроект №8297 о внесении изменений в закон "О гражданстве Украины". Согласно законопроекту, нельзя считать добровольным обретением другого гражданства "обретение гражданства Российской Федерации в результате совершения противоправных и недобросовестных действий на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя оккупационной администрацией Российской Федерации".

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Венгерский министр утверждает, что Украина, с одной стороны, пытается попасть в НАТО, а с другой — будет лишать украинского гражданства тех лиц, которые приобрели гражданство другой страны — члена Альянса, — "поскольку это якобы является угрозой для национальной безопасности Украины".

Также Сиярто возмущен тем, что голосование на выборах другой страны может являться основанием для утраты украинского гражданства.

"Мы чрезвычайно возмущены предположением, что закарпатец венгерской национальности может представлять угрозу национальной безопасности Украины", — заявил глава венгерского МИДа.

Напомним, представитель президента в парламенте Ирина Луценко уточнила, что жителей Крыма не будут лишать украинского гражданства, если они принимали участие в выборах других стран, служили в вооруженных силах РФ или в рядах ополченцев на Донбассе или получили российский паспорт не по собственной воле.

Напомним, Верховная Рада 5 сентября 2017 года одобрила новый закон об образовании. Принятый закон предполагает, что дети представителей нацменьшинств сначала будут изучать предметы на родном языке, в 5-9-м классах у них будут вводиться предметы на украинском языке преподавания, "а в старшей школе это могут быть почти все предметы на украинском языке". Такой сценарий предусмотрен для всех нацменьшинств, в том числе для школ с исключительно русским языком преподавания.

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Вскоре после принятия в Украине нового закона об образовании глава МИД Венгрии Петер Сиярто на встрече с представителями венгерской диаспоры в Ужгороде заявил, что Будапешт инициирует пересмотр Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом из-за нового закона об образовании. По его словам, закон якобы нарушает принципы Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, поскольку, считает венгерский дипломат, лишает национальные меньшинства права учиться на родном языке.