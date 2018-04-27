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    МИД Венгрии сообщил, от кого зависит проведение встречи Украина-НАТО

    Тема:

    Украина vs Венгрия: вмешательство НАТО и ОБСЕ (50)

    (обновлено: )11020
    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто пообещал заблокировать участие президента Украины Петра Порошенко в саммите НАТО, который состоится в Брюсселе в июле 2018 года.
    Флаги НАТО и Украины
    facebook.com/MNS.GOV.UA

    КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что то, состоится ли заседание Комиссии Украина-НАТО на высшем уровне, зависит от Украины. Об этом он заявил в кулуарах встречи глав МИД стран НАТО, сообщает "Европейская правда".

    По словам политика, накануне он обсудил этот вопрос с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

    nato.int
    НАТО – Украина: участие в Брюссельском саммите - да, но с черного входа

    "Я четко дал понять, что то, состоится ли встреча НАТО-Украина на саммите, зависит только от Украины", — заявил Сийярто.

    "Если украинское правительство вернет нарушенные права венгров, мы не будем против заседания комиссии", — заявил он.

    Венгрия в третий раз заблокировала проведение заседания комиссии Украина-НАТО на министерском уровне. Венгерские власти объясняют, что таким образом они давят на Украину, требуя пересмотра языковой нормы закона об образовании.

    Сийярто также пообещал заблокировать участие президента Украины Петра Порошенко в саммите НАТО, который состоится в Брюсселе в июле 2018 года.

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    Напряженность в отношениях между странами возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, который, среди прочего, сильно сокращает возможность обучения на других языках. В правительствах некоторых стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств в Украине. 

    Ранее Сиярто подверг критике предложение президента Петра Порошенко принять закон о введении санкций против граждан Украины, которые имеют двойное гражданство и участвовали в выборах другой страны.

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