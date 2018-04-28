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    Вето Венгрии. Польша предложила заменить формат заседаний Украина-НАТО

    (обновлено: )34903
    Как отметил глава МИД Польши, в условиях блокирования Венгрией проведения заседаний комиссии Украина-НАТО нужно найти возможность для проведения "менее формальных" встреч между Киевом и Брюсселем.
    Яцек Чапутович
    rp.pl

    КИЕВ, 28 апр — РИА Нвоости Украина. Глава Министерства иностранных дел Польши Яцек Чапутович предложил изменить формат заседаний комиссии Украина-НАТО.

    nato.int
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    Такое предложение он сделал, чтобы обойти вето Венгрии на проведение официальных заседаний, передает PAP.

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    По его словам, в условиях блокирования Венгрией проведения заседаний комиссии Украина-НАТО нужно найти возможность для проведения "менее формальных" встреч между Киевом и Брюсселем.

    "Возможно, мы найдем выход, другой, менее формальный формат, чтобы украинцы могли участвовать в этой дискуссии", — сказал Чапутович.

    Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что совет глав МИД НАТО обсуждал возможное членство Украины в альянсе, однако стране предстоит еще много работы, чтобы добиться присоединения к альянсу.

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