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    Венгрия выдвинула ультиматум Украине

    Тема:

    Украина vs Венгрия: вмешательство НАТО и ОБСЕ (47)

    (обновлено: )682130
    Глава МИД Венгрии Петер Сиярто заявил, что Будапешт будет блокировать процесс вступления Украины в НАТО, "пока Киев не восстановит права национальных меньшинств".
    Флаги Украины и Венгрии
    politeka.net

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что Будапешт будет и дальше выступать против вступления Украины в НАТО, несмотря на внешнее давление.

    "Венгрия продолжит препятствовать процессу вступления Украины в НАТО, накладывая вето до тех пор, пока Киев не восстановит права национальных меньшинств", — цитирует Сиярто пресс-служба внешнеполитического ведомства Венгрии.

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    По словам министра, Будапешт не уступит иностранному давлению и не пожертвует интересами закарпатских венгров ради "геополитических интересов".

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    В понедельник Венгрия в третий раз заблокировала заседание комиссии НАТО-Украина на уровне министров иностранных дел.

    Напряженность в отношениях между странами возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, который, среди прочего, сильно сокращает возможность обучения на других языках. В правительствах некоторых стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств в Украине. 

    Накануне Петер Сиярто подверг критике предложение президента Петра Порошенко принять закон о введении санкций против граждан Украины, которые имеют двойное гражданство и участвовали в выборах другой страны.

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