"Готовы учитывать". Украина настроилась на новые консультации с Венгрией

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Украина инициирует новые консультации с Венгрией по вопросу применения положений украинского закона об образовании после формирования нового венгерского правительства, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

"Мы ждем формирования нового венгерского правительства. В зависимости от этого мы предложим консультации от самого высокого до экспертного уровня. Со своей стороны мы полностью открыты к диалогу, готовы учитывать, насколько это возможно, предложения венгерской громады (общины — Ред.). Но мы абсолютно против ультиматумов со стороны Будапешта ", — сказал Боднар в интервью интернет-изданию "Сегодня", опубликованном в среду.

По его словам, независимо от позиции Венгрии, правительство Украины будет концентрироваться на помощи местным венграм изучить должным образом украинский язык, а также готово к компромиссу по языковому вопросу.

"У нас уже есть пакет наработок: расширение переходного периода до 2023 года, наши предложения по заключению декларации, заявления или дополнительного протокола, который бы считался венгерской стороной дополнительным нормативным актом, это и наша готовность к консультациям с меньшинствами", — сказал замминистра. При этом он добавил, что никто не будет менять "языковую" статью закона.

"Закон уже в действии, он рамочный и без выработки имплементационного механизма его невозможно применить. Мы также готовы, и на это может влиять венгерская громада, к формированию нового текста закона о среднем образовании", — добавил Боднар.

Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающим возможность обучения на языках нацменьшинств. Ранее глава Минобразования Украины Лилия Гриневич заявила, что община венгров на Украине отказалась от консультаций по языку обучения в школе.

Напомним, Верховная Рада 5 сентября 2017 года одобрила новый закон об образовании. Принятый закон предполагает, что дети представителей нацменьшинств сначала будут изучать предметы на родном языке, в 5-9-м классах у них будут вводиться предметы на украинском языке преподавания, "а в старшей школе это могут быть почти все предметы на украинском языке". Такой сценарий предусмотрен для всех нацменьшинств, в том числе для школ с исключительно русским языком преподавания.

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Вскоре после принятия в Украине нового закона об образовании глава МИД Венгрии Петер Сиярто на встрече с представителями венгерской диаспоры в Ужгороде заявил, что Будапешт инициирует пересмотр Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом из-за нового закона об образовании. По его словам, закон якобы нарушает принципы Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, поскольку, считает венгерский дипломат, лишает национальные меньшинства права учиться на родном языке.