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    Венгрия призвала Украину "прекратить фейковую пропаганду"

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    Украина vs Венгрия: вмешательство НАТО и ОБСЕ (50)

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    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто повторил свое заявление о том, что Украина нарушает международное право и права венгерского меньшинства, а также назвал образовательный закон украинским "ножом в спину" Венгрии.
    Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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    КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал Украину "прекратить фейковою пропаганду" о влиянии третьей стороны на венгерскую политику в отношении Киева. Об этом он заявил в кулуарах встречи глав МИД стран НАТО в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

    "Я должен отбросить пропаганду украинского государства, их заявления о том, что наша политика продиктована кем-то другим. Я говорю этому нет" — заявил Сийярто.

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    Он повторил свое заявление о том, что Украина нарушает международное право и права венгерского меньшинства.

    "У нас есть 150 тысяч венгров на Закарпатье, и мы всегда будем стоять на их стороне, и сейчас украинское правительство нарушает их права и свои международные обязательства", — заявил министр.

    Политик снова назвал образовательный закон украинским "ножом в спину" Венгрии.

    "Я исключаю, категорически отвергаю то, что наши действия диктует третья сторона. Я призываю наших украинских друзей прекратить фейковую пропаганду", — заявил Сийярто.

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    Напряженность в отношениях между странами возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, который, среди прочего, сильно сокращает возможность обучения на других языках. В правительствах некоторых стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств в Украине. 

    Ранее Сиярто подверг критике предложение президента Петра Порошенко принять закон о введении санкций против граждан Украины, которые имеют двойное гражданство и участвовали в выборах другой страны.

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