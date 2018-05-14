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    Экономика

    "Нафтогаз" похвалил немецких экологов за суд против "Северного потока-2"

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    Украинская компания прокомментировала действия Союза защиты природы Германии, который через суд добивается запрета на строительство "Северного потока — 2" в Грайфсвальдском заливе.
    Нафтогаз Украина
    slovoidilo.ua

    КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. "Нафтогаз Украины" выразил поддержку действиям Союза защиты природы Германии (NABU), который через суд добивается запрета на строительство "Северного потока — 2" в Грайфсвальдском заливе.

    Газопровод
    УНИАН
    The National Interest: "Северный поток — 2"... напрасные опасения?

    В начале марта Высший административный суд в Грайфсвальде (федеральная земля Мекленбург — Передняя Померания) принял жалобу экологической организации на решение горного ведомства города Штральзунд, которое одобрило строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток — 2" в территориальных водах Германии.

    "Респект друзьям-экологам из немецкого NABU. Они не только оспаривают выданные Германией в суде разрешения для "Северного потока — 2", но и требуют запретить россиянам вести строительство, пока не будет окончательного решения", — говорится на странице "Нафтогаза" в Facebook.

    По выражению пресс-службы "Нафтогаза", "Газпром", начав строительство "Северного потока — 2" до получения всех разрешений, пытается "взять на понт" европейских партнеров.

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    "Единственный смысл такого поведения — создать так называемого "слона в комнате". Мол, ну уже есть, что с ним поделаешь", — заявили в "Нафтогазе".

    Напомним, 13 мая в Киеве прибыл министр экономики Германии Петер Альтмаер. Главными темами его переговоров с властями Украины станут "Северный поток-2" и выход США из ядерной сделки с Ираном.

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