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    Украина назвала выгоду Германии от "Северного потока-2"

    (обновлено: )22210
    По словам Елены Зеркаль, позиция Ангелы Меркель не такая категоричная по "Северному потоку-2", так как она понимает все привлекательные стороны его существования.
    Северный поток - 2. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль заявила, что реализация проекта "Северный поток-2" позволит Германии контролировать газовый рынок Европы.

    Северный поток - 2. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Украина - "Северному потоку - 2": Стой, раз-два!

    "Позиция (канцлера ФРГ Ангелы — Ред.) Меркель не такая категоричная по "Северному потоку-2". Она понимает, что ее партнеры по коалиции очень в этом заинтересованы, она понимает все привлекательные стороны существования этого "потока", а потом фактически весь крупный рынок газа будет в Германии. И Германия уже будет диктовать политику, они считают, что и россиянам также, но по крайней мере Европу они будут контролировать полностью", — сказала Зеркаль в эфире "5 канала" в пятницу вечером.

    Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Против реализации проекта выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы по экспорту в Европу своего сжиженного природного газа.

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    Разрешение на строительство "Северного потока-2" уже дала Германия. В начале апреля о своем согласии на реализацию проекта заявила Финляндия.

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