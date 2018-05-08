Глава Минэкономики ФРГ едет в Украину и РФ обсудить "Северный поток-2"

КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. Министр экономики Германии Петер Альтмаер (Peter Altmaier) планирует осуществить визит в Россию и Украину. Об этом сообщает информагентство dpa со ссылкой на источники в правительственных кругах ФРГ, передает Deutsche Welle.

По их информации, поездка запланирована на 13 и 14 мая.

Ожидается, что Альтмаер обсудит со своими российским и украинским коллегами вопросы энергетики и экономической политики. В частности, главными темами переговоров должны стать будущее проекта газопровода "Северный поток-2" и Украины как транзитной страны для поставок российского природного газа в Европу, отметили собеседники.

Важной темой визита Альтмаер в Москву должны стать немецко-российские экономические отношения. Сообщается также, что глава немецкого минэкономики планирует принять участие в подготовке встречи канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента России Владимира Путина, которая должна состояться 18 мая в Сочи.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Против реализации проекта выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы по экспорту в Европу своего сжиженного природного газа.

В конце марта Nord Stream 2 AG получила от Германии полный комплект разрешений на строительство и эксплуатацию газопровода. В начале апреля разрешения на строительство "Северного потока-2" выдала Финляндия. Российский "Газпром" ожидает, что Швеция выдаст разрешение на строительство "Северного потока-2" в ее территориальных водах до конца апреля, а МИД Дании вынесет соответствующую рекомендацию министерству энергетики.