"Северный поток-2" как символ гибридного украинского изоляционизма

Валентин Землянский

Строительство "Северного потока-2", которым в последнее время озаботилась украинская власть, является достаточно показательным с точки зрения основных тенденций, которые происходят в украинской экономике и энергетике. Сознательная политизация украинской властью экономических событий, оценка их в парадигме "зрада/перемога" являются тупиковыми с точки зрения развития страны и вводят в заблуждение большую часть украинских граждан.

Страусиная позиция украинского руководства, не желающего дать объективную оценку нарастающему экономическому кризису, только усугубляет эту ситуацию, а нежелание восстановить субъектность государства в международных политических и экономических процессах приводит к самоизоляции Украины и уничтожению остатков ее промышленного потенциала.

Из свежего — прекращение деятельности завода по производству шин "Росава", остановка Одесского припортового завода и его оценка Фондом госимущества по цене металлолома. Из вчерашнего — остановка завода Антонов. Из завтрашнего — минимальный транзит по украинской газотранспортной системе, угроза газоснабжению ряда регионов страны и непрекращающийся рост тарифов на газ для населения, когда текущие 7 тысяч гривен за тыс кубометров будут казаться счастливым временем газового благоденствия.

Украинцев сознательно загоняют в патриотическую колею, одев информационные шоры новостных телеканалов и "кастрированных" интернет-новостей. По степени информированности о происходящем в мире мы скоро отстанем даже от Северной Кореи, которая, похоже, уже решила выйти из состояния геополитического изгоя.

Каждый день нас пытаются убедить в кознях "Газпрома" под руководством лично Путина, денно и нощно пытающегося лишить Украину статуса крупнейшего газового транзитера, пока #весьмирснами. Только мировые экономические процессы идут в совершенно другой логике развития событий, где Киев — далеко не центр экономической вселенной.

На Севере…

Кстати, в качестве примера, знаете, когда было первое упоминание о "Северном потоке-2"? 8 октября 2012 года, когда акционеры "Северного потока" запускали вторую нитку первой очереди. А заодно приняли решение, что строительство 3-й и 4-й ниток является экономически целесообразным и технически осуществимым. Позже проект их строительства получил название "Северный поток — 2".

Из недавнего — это начало подготовки строительной площадки для выхода "Северный поток-2" в немецком Любмине. Это регулярное финансирование со стороны Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall своей части проекта, которая составляет 4,5 млрд евро. Это тот мир, который с нами на Севере.

Да, чуть не забыл. Тишина в эфире была и по поводу юридического фиаско "непереможного" "Нафтогаза" в Европейском суде, который отклонил иск украинской компании к Еврокомиссии с требованием отменить решение от 28 октября 2016 года, которое позволяет "Газпрому" увеличить использование мощностей газопровода Opal.

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Казалось бы, причем здесь Украина? А именно Opal является сухопутным продолжением "Северного потока". И расширение его возможностей привело уже к весьма ощутимым для Украины негативным последствиям. По информации "Газпрома" экспорт российского газа в страны дальнего зарубежья в январе-апреле этого года вырос до 70,3 миллиарда кубических метров. Это на 6,3%, или на 4,1 миллиарда кубических метров, превосходит результат четырех месяцев 2017 года.

По логике, "Укртрансгаз" должен рапортовать о небывалых успехах украинской ГТС. Не тут-то было. По оперативным данным за 4 месяца 2018 года объем транзита составил 27,8 млрд куб.м. За аналогичный период прошлого эта цифра составила 30,5 млрд куб.м. Падение почти на 10%, или на 2,7 млрд кубометров. Но дерзкие реформаторы-миллионеры из "Нафтогаза" предпочитают не замечать и не говорить о таких "мелочах". Ведь не могут же получать ордена и многомиллионные премии нефтегазовые лузеры, правда?

…и на Юге

Теперь посмотрим, кто с нами на Юге. В конце апреля "Газпром" сообщил, что у черноморского побережья Турции в районе поселка Кыйыкей завершилась глубоководная укладка морского участка первой нитки газопровода "Турецкий поток". Ведется сооружение приемного терминала.

Там же в Турции 19 июня планируется церемония ввода в эксплуатацию Трансанатолийского трубопровода (TANAP). Напомню, что TANAP будет проложен от грузино-турецкой границы до западной границы Турции. Он является частью проекта "Южный газовый коридор", который предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" в Европу. Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP составит 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное — в Европу.

Казалось бы, причем здесь Украина? А это объемы, которые дополнительно пойдут на европейский рынок. Вместо российского газа. Патриотам радость, здравомыслящим понимание, что это еще минус 16 млрд кубометров транзита по территории Украины.

Впрочем, наши восточноевропейские партнеры в отличие от Украины, тоже не сидят и не ждут, когда добрый дядя придет и все за них порешает.

Министр экономики Словакии Петер Жига подписал с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто меморандум о взаимопонимании по проекту газопровода Eastring. Газопровод Eastring, который подготовила Словакия, должен быть реализован при участии таких стран, как Болгария, Румыния, Венгрия, Словакия, а также Евросоюза. Мощность газопровода Eastring на первом этапе эксплуатации должна составить 20 миллиардов кубометров в год. Стоит напомнить, что в 2015 году министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак заявил, что в случае реализации "Турецкого потока", Братислава готова предложить его подключение к газопроводу Eastring. И это заявление пока никто не дезавуировал.

И немного о тарифах

Как свидетельствует экономическая теория, политика изоляционизма приводит к снижению конкуренции внутри страны, а следовательно к росту издержек и цен на производимые товары. Энергетическая самоизоляция точно так же приведет Украину к росту издержек и, следовательно, тарифов на газ и производные коммунальные услуги. И никакой импортный паритет здесь уже не поможет, поскольку основной проблемой для нефтегазового сектора станет вопрос транспортировки и доставки этого газа к конечному потребителю, поскольку на сегодня не существует ни финансовых, ни прогнозных механизмов функционирования украинской ГТС и газораспределительной систем.

Так что вслед за военными и информационными гибридами, украинцам пора готовится к гибридным тарифам, когда доступ к благам цивилизации в стране победившего гибридного изоляционизма, станет недоступным для большинства украинцев.