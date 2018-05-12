В Германии "Северный поток-2" оказался под угрозой срыва из-за жалоб экологов

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. Союза защиты природы Германии (Naturschutzbund Deutschland, NABU) добивается срочного решения суда, чтобы предотвратить начало строительства "Северного потока — 2" в Грайфсвальдском заливе, сообщает немецкий телеканал NDR.

В начале марта Высший административный суд в Грайфсвальде (федеральная земля Мекленбург — Передняя Померания) принял жалобу экологической организации на решение горного ведомства города Штральзунд, которое одобрило строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток — 2" в территориальных водах Германии.

В NABU опасаются, что решение по делу может быть вынесено судом после начала строительных работ, которые, как утверждают в организации, намечены на 15 мая и "нанесут значительный экологический ущерб" экологии региона.

Горное ведомство города Штральзунд в январе дало разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода в территориальных водах Германии. В начале апреля о своем согласии заявила Финляндия. "Газпром" рассчитывает получить оставшиеся разрешения (от Швеции, России и Дании) в первом полугодии