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    Украина и Литва подписали заявление об угрозах "Северного потока-2"

    (обновлено: )14202
    Министр энергетики Украины Игорь Насалик во время встречи с литовским коллегой Жигимантасом Вайчюнасом подписал заявление о возникающих угрозах от проекта "Северный поток-2".
    Газопровод Северный поток
    RIA News Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Министры энергетики Литвы и Украины в четверг подписали общее заявление об угрозах, якобы возникающих из-за проекта, планирующегося к прокладке по дну Балтийского моря "Северный поток-2", сообщает пресс-служба министерства энергетики Литвы.

    Cтроительство газопровода Северный поток (Nord Stream)
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Страсти по "Северному потоку". Кому будет хорошо?

    "Министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас и его коллега из Украины Игорь Насалик подписали общее заявление о возникающих угрозах от проекта "Северный поток-2". Данным документом высказывается твердая поддержка основным целям Энергетического союза – усиление энергобезопасности и диверсификация источников энергии", — говорится в сообщении.

    По словам Вайчюнаса, Литва и Украина испытали на себе, что значит энергетическая зависимость и какова ее цена для государства и потребителей. "Газопровод "Северный поток-2" вызывает угрозу не только основополагающим стремлениям Энергетического союза, но и несет угрозу солидарности всех государств — членов ЕС", — считает литовский министр.

    В документе говорится, что диверсификация источников энергии и создание конкурентного рынка, обеспечивающие соблюдение законов ЕС, обязаны применяться в отношении "Северного потока-2" и других газопроводов, объединяющих ЕС с третьими странами. "Поэтому министры выразили поддержку инициативе Еврокомиссии пересмотреть газовую директиву ЕС и требуют немедленно реализовать соответствующие изменения", — говорится в сообщении.

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    Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Против реализации проекта выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы по экспорту в Европу своего сжиженного природного газа.

    В конце марта Nord Stream 2 AG получила от Германии полный комплект разрешений на строительство и эксплуатацию газопровода. В начале апреля разрешения на строительство "Северного потока-2" выдала Финляндия. Российский "Газпром" ожидает, что Швеция выдаст разрешение на строительство "Северного потока-2" в ее территориальных водах до конца апреля, а МИД Дании вынесет соответствующую рекомендацию министерству энергетики.

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