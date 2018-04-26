В ФРГ не считают, что "Северный поток-2" усилит энергозависимость от РФ

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. В Берлине не считают, что проект "Северный поток-2" усиливает энергетическую зависимость от России, заявил журналистам в четверг в Берлине высокопоставленный источник в ведомстве канцлера ФРГ.

"Мы так не считаем", — заявил собеседник агентства, добавив, что в настоящее время доля российского газа в Германии составляет всего "37%, а не 60, и это факт".

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком".

В конце марта Nord Stream 2 AG получила от Германии полный комплект разрешений на строительство и эксплуатацию газопровода. В начале апреля разрешения на строительство "Северного потока-2" выдала Финляндия.