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    В мире

    В ФРГ не считают, что "Северный поток-2" усилит энергозависимость от РФ

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    Высокопоставленный источник в ведомстве канцлера ФРГ отметил, что в настоящее время доля российского газа в Германии составляет всего "37%, а не 60, и это факт".
    Участок магистрального газопровода Северный поток в немецком городе Любмин. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. В Берлине не считают, что проект "Северный поток-2" усиливает энергетическую зависимость от России, заявил журналистам в четверг в Берлине высокопоставленный источник в ведомстве канцлера ФРГ.

    Труба газопровода Северный поток-2. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Biznes Alert: на борьбу с "Северным потоком" уже нет времени

    "Мы так не считаем", — заявил собеседник агентства, добавив, что в настоящее время доля российского газа в Германии составляет всего "37%, а не 60, и это факт".

    Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком".

    В конце марта Nord Stream 2 AG получила от Германии полный комплект разрешений на строительство и эксплуатацию газопровода. В начале апреля разрешения на строительство "Северного потока-2" выдала Финляндия.

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